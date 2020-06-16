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Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео

16.06.2020 22:58 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Автора канала «Народный репортер» Сергея Петрухина задержали под Пуховичами, пишет правозащитный центр «Вясна».

Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео

Чтобы задержать блогера, туда приехали два буса с милиционерами и с самого утра следили за домом.

Перед задержанием они сообщили Петрухину, что забирают его на «неотcиженные сутки».

Куда именно повезли блогера - пока неизвестно.

Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео

Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео

Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео
Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео

Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео
 
 
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  Автора канала «Народный репортер» Сергея Петрухина задержали под Пуховичами, пишет правозащитный центр «Вясна». Чтобы задержать блогера, туда приехали два...
 
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