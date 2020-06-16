Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео

Источник материала: Виртуальный Брест

Автора канала «Народный репортер» Сергея Петрухина задержали под Пуховичами, пишет правозащитный центр «Вясна».





Чтобы задержать блогера, туда приехали два буса с милиционерами и с самого утра следили за домом.

Перед задержанием они сообщили Петрухину, что забирают его на «неотcиженные сутки».

Куда именно повезли блогера - пока неизвестно.