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Задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Есть видео
16.06.2020 22:58 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Автора канала «Народный репортер» Сергея Петрухина задержали под Пуховичами, пишет правозащитный центр «Вясна».
Чтобы задержать блогера, туда приехали два буса с милиционерами и с самого утра следили за домом.
Перед задержанием они сообщили Петрухину, что забирают его на «неотcиженные сутки».
Куда именно повезли блогера - пока неизвестно.
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