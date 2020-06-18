Бабарико официально задержан. В чем его обвиняют?

О задержании кандидата в кандидаты Виктора Бабарико сообщил в новостном выпуске на телеканале «Беларусь 1» глава КГК Иван Тертель.

По его словам, Бабарико задержали в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности. Кроме того, имелись факты воздействия на свидетелей. Политик пытался «скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

Тертель заявил, что в настоящее время правоохранительные органы работают в нескольких направлениях. Это махинации с векселями на сумму более 60 млн долларов США, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведена крупная сумма валюты.

«Кроме того, нами установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», - заявил Глава КГК.

По его словам, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. При этом в эфире показали «доказательный» документ.

«Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 млн долларов США», — сказал Тертель.

Он добавил, что задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам «с плохой кредитной историей».

«Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем, связанных с фактическим принуждением граждан в получении кредитов на свое имя с последующей передачей ими денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты», - добавил он.

Накануне в доме Бабарико прошел обыск . Об этом также сообщаил «Спутник», который даже располагает фотографией происходящего. Отмечается, что дом экс-банкира окружен вооруженными милиционерами, возле дома стоят автомобили без опознавательных знаков.

Телеграм-канал государственного АТН сообща л, что Виктор Бабарико и глава его инициативной группы Эдуард Бабарико «аккуратно дают показания».

Информация о том, что Виктор Бабарико с сыном перестали выходить на связь, появилась утром 18 июня. Накануне был заблокирован избирательный счет бывшего банкира.

«Хищение, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов - всего по уголовным делам задержано около 20 человек, практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы», - сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

По информации канала, белорусские следователи сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе и в США - страну-лидера по борьбе с отмыванием денег.