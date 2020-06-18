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Проекты обновленных кодексов об административных правонарушениях обсуждают во Дворце Независимости
18.06.2020 13:32 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПо поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась отдельная комиссия. Это специалисты Администрации Президента, парламентарии, МВД, юристы и ученые. Стояла задача принципиально пересмотреть административное законодательство. А в правоприменительной практике действительно хватало слабых звеньев. Порой наказания были просто несоизмеримы проступку. Действующий кодекс, которому уже больше 10 лет, явно отставал от реалий жизни. Осовременить новую редакцию помогли и белорусы. Они внесли более 2 000 предложений. Открывая совещание, Президент акцентировал внимание на том, что правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить.
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По поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась отдельная комиссия. Это специалисты Администрации Президента, парламентарии, МВД,...
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