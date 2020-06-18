ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Проекты обновленных кодексов об административных правонарушениях обсуждают во Дворце Независимости

18.06.2020 13:32 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась отдельная комиссия. Это специалисты Администрации Президента, парламентарии, МВД, юристы и ученые. Стояла задача принципиально пересмотреть административное законодательство. А в правоприменительной практике действительно хватало слабых звеньев. Порой наказания были просто несоизмеримы проступку. Действующий кодекс, которому уже больше 10 лет, явно отставал от реалий жизни. Осовременить новую редакцию помогли и белорусы. Они внесли более 2 000 предложений. Открывая совещание, Президент акцентировал внимание на том, что правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась отдельная комиссия. Это специалисты Администрации Президента, парламентарии, МВД,...
 
Новости дня
Новости политики
 
По числу собранных подписей с Лукашенко пока конкурирует только Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика