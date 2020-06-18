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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проекты обновленных кодексов об административных правонарушениях обсуждают во Дворце Независимости По поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась отдельная комиссия. Это специалисты Администрации Президента, парламентарии, МВД,...

По поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась отдельная комиссия. Это специалисты Администрации Президента, парламентарии, МВД, юристы и ученые. Стояла задача принципиально пересмотреть административное законодательство. А в правоприменительной практике действительно хватало слабых звеньев. Порой наказания были просто несоизмеримы проступку. Действующий кодекс, которому уже больше 10 лет, явно отставал от реалий жизни. Осовременить новую редакцию помогли и белорусы. Они внесли более 2 000 предложений. Открывая совещание, Президент акцентировал внимание на том, что правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить.