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Новации КоАП: три категории нарушений





Ответственность за вождение в нетрезвом виде дифференцируют

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проекты обновленных кодексов об административных правонарушениях обсудили во Дворце Независимости Справедливое отношение к людям: профилактические меры вместо наказаний и минимальные штрафы за незначительные нарушения. Это только некоторые изменения двух...

Справедливое отношение к людям: профилактические меры вместо наказаний и минимальные штрафы за незначительные нарушения. Это только некоторые изменения двух обновленных кодексов об административных правонарушениях.. По поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась межведомственная экспертная комиссия - это специалисты Администрации Президента, МВД, парламентарии, юристы и ученые. Стояла задача принципиально пересмотреть административное законодательство, максимально учесть предложения, которые идут от жизни. Для этого дали слово белорусам - они стали соавторами новой редакции, предложили около 2 000 изменений.В новой редакции кодекса расширен список оснований для освобождения от административной ответственности. Предусмотрены профилактические меры вместо наказаний. Вообще правонарушения теперь делятся на три категории в зависимости от их тяжести. Проступком считается, например, переход дороги в неположенном месте или курение в подъезде. К значительным правонарушениям предлагают отнести оскорбления. А к грубым - хулиганство и вождение в нетрезвом виде.И в этой части наказание усилено и дифференцировано. Больше промилле или запрещенных препаратов в крови - больше ответственность. Замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс возглавила экспертную комиссию по корректировке административных кодексов. Мы спросили подробнее о новациях. Президент в целом одобрил обновленные кодексы, документы поступят на рассмотрение в парламент в течение недели.