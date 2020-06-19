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Проекты обновленных кодексов об административных правонарушениях обсудили во Дворце Независимости

19.06.2020 08:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Справедливое отношение к людям: профилактические меры вместо наказаний и минимальные штрафы за незначительные нарушения. Это только некоторые изменения двух обновленных кодексов об административных правонарушениях. Вчера документы обсудили во Дворце Независимости. По поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась межведомственная экспертная комиссия - это специалисты Администрации Президента, МВД, парламентарии, юристы и ученые. Стояла задача принципиально пересмотреть административное законодательство, максимально учесть предложения, которые идут от жизни. Для этого дали слово белорусам - они стали соавторами новой редакции, предложили около 2 000 изменений. 


Новации КоАП: три категории нарушений


В новой редакции кодекса расширен список оснований для освобождения от административной ответственности. Предусмотрены профилактические меры вместо наказаний. Вообще правонарушения теперь делятся на три категории в зависимости от их тяжести. Проступком считается, например, переход дороги в неположенном месте или курение в подъезде. К значительным правонарушениям предлагают отнести оскорбления. А к грубым - хулиганство и вождение в нетрезвом виде. 


Ответственность за вождение в нетрезвом виде дифференцируют


И в этой части наказание усилено и дифференцировано. Больше промилле или запрещенных препаратов в крови - больше ответственность. Замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс возглавила экспертную комиссию по корректировке административных кодексов. Мы спросили подробнее о новациях.  Президент в целом одобрил обновленные кодексы, документы поступят на рассмотрение в парламент в течение недели.

 
 
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Справедливое отношение к людям: профилактические меры вместо наказаний и минимальные штрафы за незначительные нарушения. Это только некоторые изменения двух...
 
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