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Проекты обновленных кодексов об административных правонарушениях обсудили во Дворце Независимости
19.06.2020 08:36 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСправедливое отношение к людям: профилактические меры вместо наказаний и минимальные штрафы за незначительные нарушения. Это только некоторые изменения двух обновленных кодексов об административных правонарушениях.
Новации КоАП: три категории нарушений
В новой редакции кодекса расширен список оснований для освобождения от административной ответственности. Предусмотрены профилактические меры вместо наказаний. Вообще правонарушения теперь делятся на три категории в зависимости от их тяжести. Проступком считается, например, переход дороги в неположенном месте или курение в подъезде. К значительным правонарушениям предлагают отнести оскорбления. А к грубым - хулиганство и вождение в нетрезвом виде.
Ответственность за вождение в нетрезвом виде дифференцируют
И в этой части наказание усилено и дифференцировано. Больше промилле или запрещенных препаратов в крови - больше ответственность. Замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс возглавила экспертную комиссию по корректировке административных кодексов. Мы спросили подробнее о новациях. Президент в целом одобрил обновленные кодексы, документы поступят на рассмотрение в парламент в течение недели.
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Справедливое отношение к людям: профилактические меры вместо наказаний и минимальные штрафы за незначительные нарушения. Это только некоторые изменения двух...
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