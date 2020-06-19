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"Удалось сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси" - Лукашенко никому не позволит сломать страну

19.06.2020 12:42 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранить суверенитет и независимость страны. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Удалось сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси" - Лукашенко никому не позволит сломать страну

В начале совещания глава государства решил высказаться на злобу дня, упомянув о происходящих в стране и вокруг нее процессах. "Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что никому не позволит сломать страну. "Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как Президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - заявил он.

 
Теги: Минск
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранить суверенитет и независимость страны. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске,...
 
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