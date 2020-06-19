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Европейским послам настойчиво рассказали, как надо относиться к аресту Бабарико

19.06.2020 11:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Накануне в МИД прошло собрание, инициированное белорусским внешнеполитическим ведомством. На него были приглашены европейские послы, встречал которых глава КГК, бывший зампред КГБ, Иван Тертель.

Как пишет Reform.by, встреча прошла в напряженной обстановке, так как глава КГК вел себя на ней, как негостеприимный хозяин: был груб и местами хамоват. Собрали послов для того, чтобы из первых уст рассказать им о деле «Белгазпромбанка» и задержании Виктора Бабарико.

«Однако настоящее недоумение у собравшихся вызвало поведение генерала Тертеля. Он обращался с присутствовавшими довольно жестко, если не сказать агрессивно. И такое поведение он позволял себе не только с сотрудниками МИД и министром Макеем, но и с дипломатами. По словам очевидцев, у собравшихся представителей стран ЕС сложилось впечатление, что их пригласили для того, чтобы оскорбить», - пишет портал.

После встречи никто из послов не пожелал общаться с прессой. Лишь посол Италии Марио Бальди сказал БелаПАН: «Предоставили общую информацию о произошедших сегодня событиях. Это было очень интересно. Это время, чтобы быть открытым. Мы это очень ценим». 

По информации агентства, на встречу приехали около десятка представителей посольств, в то числе дипломаты США, Франции, Великобритании, Швеции, Польши, Италии, а также глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

Сообщается, что выступление Тертеля мало чем отличалось от того, что было показано днем 18 июня по госканалам. От общения с журналистами Тертель, как и глава МИД Владимир Макей, после встречи отказались.

Напомним, что накануне вечером от минской филармонии до проспекта Независимости выстроилась живая цепь пикета солидарности. Несколько тысяч человек вышли в поддержку задержанных политиков, их активно поддерживали водители проезжающих авто. Спонтанная акция закончилась после полуночи.

 

 
 
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Накануне в МИД прошло собрание, инициированное белорусским внешнеполитическим ведомством. На него были приглашены европейские послы, встречал которых глава КГК,...
 
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