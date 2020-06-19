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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: никому не позволим сломать страну Главное – это сохранить суверенитет и независимость страны. С такого посыла Президент начал совещание по мерам поддержки реального сектора экономики. В первую...

Главное – это сохранить суверенитет и независимость страны. С такого посыла Президент начал совещание по мерам поддержки реального сектора экономики. В первую очередь со стороны банковской системы. Работа экономики неразрывно связана с процессами, которые происходят внутри страны и за ее пределами. Фокус всех политических интересов (как с Запада, так и с Востока) сегодня сконцентрирован на Беларуси. Заметно, как определенные силы пытаются раскачивать ситуацию в стране.Во главе угла в вопросе сохранения государственности остается экономика. Президент акцентировал внимание на людях. Они в приоритете. Принципиальное требование Главы государства – деньги (в том числе кредитные) должны идти в первую очередь на поддержку трудовых коллективов. Крайне важно сохранить рабочие места и вовремя платить зарплаты. Этот вопрос Александр Лукашенко держит на постоянном контроле. Второе – финансировать только живые, особенно экспортные контракты. Работать на склад недопустимо.