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Президент: никому не позволим сломать страну

19.06.2020 13:16 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Главное – это сохранить суверенитет и независимость страны. С такого посыла Президент начал совещание по мерам поддержки реального сектора экономики. В первую очередь со стороны банковской системы. Работа экономики неразрывно связана с процессами, которые происходят внутри страны и за ее пределами. Фокус всех политических интересов (как с Запада, так и с Востока) сегодня сконцентрирован на Беларуси. Заметно, как определенные силы пытаются раскачивать ситуацию в стране.

Во главе угла в вопросе сохранения государственности остается экономика. Президент акцентировал внимание на людях. Они в приоритете. Принципиальное требование Главы государства – деньги (в том числе кредитные) должны идти в первую очередь на поддержку трудовых коллективов. Крайне важно сохранить рабочие места и вовремя платить зарплаты. Этот вопрос Александр Лукашенко держит на постоянном контроле. Второе – финансировать только живые, особенно экспортные контракты. Работать на склад недопустимо.



 
 
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Главное – это сохранить суверенитет и независимость страны. С такого посыла Президент начал совещание по мерам поддержки реального сектора экономики. В первую...
 
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