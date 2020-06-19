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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным
19.06.2020 15:50 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. О его подробностях журналистам рассказала пресс-секретарь Главы белорусского государства Наталья Эйсмонт (видео).
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Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. О его подробностях журналистам рассказала...
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