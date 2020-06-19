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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным

19.06.2020 15:50 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом России  Владимиром Путиным. О его подробностях  журналистам  рассказала пресс-секретарь Главы белорусского государства  Наталья Эйсмонт (видео).


 
 
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Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом России  Владимиром Путиным. О его подробностях  журналистам  рассказала...
 
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