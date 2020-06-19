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Президент: Главное - это сохранить суверенитет и независимость страны

19.06.2020 15:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

С такого посыла Президент начал совещание о мерах поддержки реального сектора экономики. В первую очередь со стороны банковской системы. Работа экономики неразрывно связана с процессами, которые происходят внутри страны и за ее пределами. Фокус всех политических интересов как с Запада, так и с Востока сегодня сконцентрирован на Беларуси. Заметно, как определенные силы пытаются раскачивать ситуацию в стране.

Во главе угла в вопросе сохранения государственности остается экономика. В фокусе внимания, напоминает Президент, должны быть люди. Принципиальное требование – деньги, в том числе кредитные, должны идти прежде всего на поддержку трудовых коллективов, крайне важно сохранить рабочие места и вовремя платить зарплаты. Этот вопрос Александр Лукашенко держит на постоянном контроле.


Тенденция на смягчение финансовой политики


Помочь важно и тем предприятиям, которые попали в сложную ситуацию и действительно нуждаются в поддержке. Но финансировать нужно только жизнеспособные контракты. Работать на склад недопустимо. Экспорт и замещение импорта – вопрос устойчивости страны. Президент ориентировал национального регулятора на снижение ставки рефинансирования. В целом держим курс на смягчение финансовой политики и обеспечение постоянного роста кредитования экономики. Это только некоторые фрагменты большого разговора, состоявшегося во Дворце Независимости.

 
 
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С такого посыла Президент начал совещание о мерах поддержки реального сектора экономики. В первую очередь со стороны банковской системы. Работа экономики...
 
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