Источник материала: БT





Тенденция на смягчение финансовой политики

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: Главное - это сохранить суверенитет и независимость страны С такого посыла Президент начал совещание о мерах поддержки реального сектора экономики. В первую очередь со стороны банковской системы. Работа экономики...

С такого посыла Президент начал совещание о мерах поддержки реального сектора экономики. В первую очередь со стороны банковской системы. Работа экономики неразрывно связана с процессами, которые происходят внутри страны и за ее пределами. Фокус всех политических интересов как с Запада, так и с Востока сегодня сконцентрирован на Беларуси. Заметно, как определенные силы пытаются раскачивать ситуацию в стране.Во главе угла в вопросе сохранения государственности остается экономика. В фокусе внимания, напоминает Президент, должны быть люди. Принципиальное требование – деньги, в том числе кредитные, должны идти прежде всего на поддержку трудовых коллективов, крайне важно сохранить рабочие места и вовремя платить зарплаты. Этот вопрос Александр Лукашенко держит на постоянном контроле.Помочь важно и тем предприятиям, которые попали в сложную ситуацию и действительно нуждаются в поддержке. Но финансировать нужно только жизнеспособные контракты. Работать на склад недопустимо. Экспорт и замещение импорта – вопрос устойчивости страны. Президент ориентировал национального регулятора на снижение ставки рефинансирования. В целом держим курс на смягчение финансовой политики и обеспечение постоянного роста кредитования экономики. Это только некоторые фрагменты большого разговора, состоявшегося во Дворце Независимости.