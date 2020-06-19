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Лукашенко: в Беларуси активизировались определенные силы

19.06.2020 15:32 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В стране готовился масштабный план дестабилизации, и его удалось сорвать.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по поддержке реального сектора экономики банковской системой, передает пресс-служба главы государства.

Несмотря на экономическую тему заседания, президент начал говорить о политике и неких «определенных силах», которые сейчас активизировались и начинают «интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».

«Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», - сказал Лукашенко.

По его мнению, эти силы хотят сломать страну, но им не удается. Президент заявил, что суверенитет и независимость Беларуси является для него самой большой ценностью. Он подчеркнул, что готов на любые шаги для «сохранения страны».

Александр Лукашенко еще раз предупредил определенные политические силы от обострения ситуации.

«Я пока прошу и предупреждаю прежде всего этих людей: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, не подталкивайте нас к этому», - цитирует его БЕЛТА.

Он также обратился к родителям молодых людей. По его словам, эти «политические силы» используют «пацанов», молодежь, которая не имеет к выборам никакого отношения.

Лукашенко вспомнил времена 90-х, когда «на трое суток в Минске хватало муки».

«Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб. Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают», - сказал президент.

Он попросил («никого не пугаю») родителей присмотреть за своими детьми, чтобы они не попали в сложную ситуацию.

«Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся», - сказал он.

И подчеркнул, что главным вопросом остается экономика страны.

Говоря об «определенных силах», президент имел в виду акцию солидарности с задержанными, которая прошла 18 июня вечером в центре Минска. Огромное количество людей вышло к пикетам возле филармонии, чтобы подписаться за задержанного оппонента Лукашенко на выборах. Акция длилась до поздней ночи, люди стояли на большом участке проспекта Независимости от филармонии до Красного костела.

 
Теги: Минск
 
 
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В стране готовился масштабный план дестабилизации, и его удалось сорвать.
 
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