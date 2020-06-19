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Разговор о взаимодействии Беларуси и России. Президент встретился с главой МИД России

19.06.2020 20:16 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Разговор о взаимодействии Беларуси и России был продолжен на встрече Президента с министром иностранных дел этой страны. Сергей Лавров сегодня прилетел в Минск.

Визит планировался давно, но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. Отпечаток на все государства и международную ситуацию накладывает пандемия. Таковы реалии наших дней. И Минску, и Москве жизнь не облегчает политическая повестка: избирательная кампания у нас и подготовка к голосованию по конституционным поправкам в России. Все это сегодня влияет на обстановку и людей. Что касается конкретно белорусско-российских отношений, то сотрудничество между странами теснейшее и в экономике, и военной сфере, и на внешнеполитическом контуре. Поэтому лидерам всегда есть что обсудить и очно, и, как сегодня,  и по телефону.

А. Лукашенко: Все это мы преодолеем! Это в наших силах


"У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда, - сказал Александр Лукашенко.

"Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед", - отметил Сергей Лавров.

"Совершенно верно, - согласился Александр Лукашенко. - Так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас - президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы - что у вас, что у нас. Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы. 

Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами  (цитата) и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним (Владимиром Путиным) абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно", - продолжил Глава государства. - "Удастся преодолеть целый ряд пандемий, включая инфопандемию, экономическую, политическую, нефтяную, газовую пандемии. 

Все это мы преодолеем. Это в наших силах. Мы обсуждали проблемы пандемии. И я вижу, как в России стабилизируется ситуация с лечением людей. Он мне предложил новое лекарство, которое апробировано в Российской Федерации и эффективность показало. Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано", - Глава государства отметил, что уже поручил Минздраву осуществить поставки из России этих лекарств и попробовать в лечении. - "Он эффективность свою показал даже на больших чиновниках в России. Мы попробуем его тоже. Хотя ситуация терпимая. Думаю, что мы справимся. Вместе - тем более".

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Признателен за прием и сотрудничество, которое нашими внешнеполитическими ведомствами осуществляется на основании одобряемого Вами и президентом России плана. Сегодня посмотрим, какие у нас здесь есть достижения. Работа слаженно идет по всем направлениям, во всех международных организациях".

 
Теги: Минск
 
 
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Разговор о взаимодействии Беларуси и России был продолжен на встрече Президента с министром иностранных дел этой страны. Сергей Лавров сегодня прилетел в Минск. ...
 
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