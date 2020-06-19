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Президент встретился с главой МИД России

19.06.2020 15:50 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Разговор о взаимодействии Беларуси и России продолжили на встрече Президента с министром иностранных дел этой страны. Сергей Лавров сегодня прилетел в Минск. Александр Лукашенко уверен: в белорусско-российских отношениях удастся решить имеющиеся проблемы – сотрудничество между Минском и Москвой теснейшее, поэтому всегда есть что обсудить. Отпечаток на все государства и международную ситуацию сегодня накладывает пандемия плюс политические моменты: избирательная кампания у нас и подготовка к голосованию по конституционным поправкам в России. Все это сегодня влияет на обстановку. Александр Лукашенко считает, что преодолеть сложные вопросы, связанные с пандемией, ее экономическими последствиями, а также информационным накалом на этом фоне  нам по силам, особенно если действовать сообща.


 
Теги: Минск
 
 
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Разговор о взаимодействии Беларуси и России продолжили на встрече Президента с министром иностранных дел этой страны. Сергей Лавров сегодня прилетел в Минск....
 
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