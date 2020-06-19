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В центре Минска 19 июня - снова «цепи солидарности»

20.06.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В столице 19 июня продолжается акция солидарности с задержанными во время предвыборной кампании – Сергеем Тихановским, Виктором Бабарико и их соратниками.

Возле Филармонии снова начали собирать подписи.

20:30. ОМОН вытеснил людей от филармонии с проспекта Независимости. Силовики говорят, что мероприятие незаконное. Подъехали автозаки, начались задержания, передает корреспондент БДГ. Известно, что задержаны журналисты радио «Свобода», «Белсат», Еврорадио (Мария Войтович и Артем Майоров).

Люди выстроились в другую сторону - к монументу Победы и вниз к парку Горького. Туда также подогнали автозаки, ОМОН пошел стеной на людей, оттесняя их к переходу метро площадь Победы. Закрыта станция метро Площадь Якуба Коласа.

В 21:36. Люди стоят с обеих сторон от площади Победы до цирка. Очень много людей просто ходит туда-сюда, машины сигналят бесконечно. Люди аплодируют, кричат.

Закрыты все подъезды к проспекту от площади Победы и дальше, к Академии наук. Водители сигналят в знак поддержки акции солидарности.

ОМОН прибыл на задержания

Жесткое задержание в центре Минска

Акции солидарности проходят также в Гродно, Пружанах, Столбцах, Витебске, Мозыре, Солигорске, Гомеле, Бресте, Молодечно, Гродно, Бобруйске, Речице, Светлогорске, Лиде, Жлобине, других городах.

Напомним, пикет солидарности продолжался в Минске до поздней ночи. Люди стояли на улицах, аплодировали и требовали отпустить задержанных Сергей Тихановского, Виктора Бабарико и их сподвижников. Сегодняна совещании Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси активизировались «определенные силы», они начинают «интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».

«Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», - сказал Лукашенко.

В Беларуси проходит предвыборная кампания, 19 июня - последний день сбора подписей. Каждые выходные люди собирались в центре Минска, чтобы поставить свои подписи за претендентов на пост президента. Очереди к пикетам альтернативных кандидатов достигали полутора километров. Все это происходило на фоне задержаний.

  • 18 июня стало известно, что правоохранительные органы задержали потенциального кандидата на пост президента экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Перед этим у него дома и в банке прошли обыски.
  • В совместном обращении РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и Правозащитный центр «Весна» к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека и ряду специальных тематических докладчиков ООН говорится о том, что в Беларуси ситуация с правами человека вышла из-под контроля.
  • Ранее правозащитники уже сообщали о том, что избирательная кампания в Беларуси проходит в атмосфере страха и давления.
  • Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Всего зарегистрировано 15 инициативных групп.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В столице 19 июня продолжается акция солидарности с задержанными во время предвыборной кампании – Сергеем Тихановским, Виктором Бабарико и их соратниками. Возле...
 
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