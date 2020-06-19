В центре Минска 19 июня - снова «цепи солидарности»

В столице 19 июня продолжается акция солидарности с задержанными во время предвыборной кампании – Сергеем Тихановским, Виктором Бабарико и их соратниками.

Возле Филармонии снова начали собирать подписи.

20:30. ОМОН вытеснил людей от филармонии с проспекта Независимости. Силовики говорят, что мероприятие незаконное. Подъехали автозаки, начались задержания, передает корреспондент БДГ. Известно, что задержаны журналисты радио «Свобода», «Белсат», Еврорадио (Мария Войтович и Артем Майоров).

Люди выстроились в другую сторону - к монументу Победы и вниз к парку Горького. Туда также подогнали автозаки, ОМОН пошел стеной на людей, оттесняя их к переходу метро площадь Победы. Закрыта станция метро Площадь Якуба Коласа.

В 21:36. Люди стоят с обеих сторон от площади Победы до цирка. Очень много людей просто ходит туда-сюда, машины сигналят бесконечно. Люди аплодируют, кричат.

Закрыты все подъезды к проспекту от площади Победы и дальше, к Академии наук. Водители сигналят в знак поддержки акции солидарности.

ОМОН прибыл на задержания

Жесткое задержание в центре Минска

Акции солидарности проходят также в Гродно, Пружанах, Столбцах, Витебске, Мозыре, Солигорске, Гомеле, Бресте, Молодечно, Гродно, Бобруйске, Речице, Светлогорске, Лиде, Жлобине, других городах.

Напомним, пикет солидарности продолжался в Минске до поздней ночи. Люди стояли на улицах, аплодировали и требовали отпустить задержанных Сергей Тихановского, Виктора Бабарико и их сподвижников. Сегодняна совещании Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси активизировались «определенные силы», они начинают «интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».

«Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», - сказал Лукашенко.

В Беларуси проходит предвыборная кампания, 19 июня - последний день сбора подписей . Каждые выходные люди собирались в центре Минска, чтобы поставить свои подписи за претендентов на пост президента. Очереди к пикетам альтернативных кандидатов достигали полутора километров. Все это происходило на фоне задержаний.