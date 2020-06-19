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В центре Минска 19 июня - снова «цепи солидарности»
20.06.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В столице 19 июня продолжается акция солидарности с задержанными во время предвыборной кампании – Сергеем Тихановским, Виктором Бабарико и их соратниками.
Возле Филармонии снова начали собирать подписи.
20:30. ОМОН вытеснил людей от филармонии с проспекта Независимости. Силовики говорят, что мероприятие незаконное. Подъехали автозаки, начались задержания, передает корреспондент БДГ. Известно, что задержаны журналисты радио «Свобода», «Белсат», Еврорадио (Мария Войтович и Артем Майоров).
Люди выстроились в другую сторону - к монументу Победы и вниз к парку Горького. Туда также подогнали автозаки, ОМОН пошел стеной на людей, оттесняя их к переходу метро площадь Победы. Закрыта станция метро Площадь Якуба Коласа.
В 21:36. Люди стоят с обеих сторон от площади Победы до цирка. Очень много людей просто ходит туда-сюда, машины сигналят бесконечно. Люди аплодируют, кричат.
Закрыты все подъезды к проспекту от площади Победы и дальше, к Академии наук. Водители сигналят в знак поддержки акции солидарности.
ОМОН прибыл на задержания
Жесткое задержание в центре Минска
Акции солидарности проходят также в Гродно, Пружанах, Столбцах, Витебске, Мозыре, Солигорске, Гомеле, Бресте, Молодечно, Гродно, Бобруйске, Речице, Светлогорске, Лиде, Жлобине, других городах.
Напомним, пикет солидарности
«Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», - сказал Лукашенко.
В Беларуси проходит предвыборная кампания, 19 июня -
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В столице 19 июня продолжается акция солидарности с задержанными во время предвыборной кампании – Сергеем Тихановским, Виктором Бабарико и их соратниками. Возле...
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