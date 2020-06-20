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ЕС: действия белорусских властей негативно повлияют на отношения ЕС с Беларусью

20.06.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Европарламенте возмущены действиями белорусских властей, осуждают аресты, задержания и преследования потенциальных кандидатов, оппозиционных политиков и мирных протестующих в преддверии президентских выборов в Беларуси.

Об этом сказано в совместном заявлении постоянного докладчика по Беларуси, депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса, главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня и депутатов парламента.

Приводим текст заявления.

«Мы встревожены ухудшением предвыборной обстановки в преддверии президентских выборов 9 августа и осуждаем возобновление арестов и притеснений кандидатов в президенты, а также их сторонников, мирных демонстрантов и гражданское общество активистов. Мы глубоко встревожены арестом по приказу президента Лукашенко претендента в кандидаты Виктора Бабарики и его сына Эдуарда, возглавляющего его инициативную группу.

Мы потрясены анонимными угрозами в адрес кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее детей; запугиванием и насилием, направленными против ее семьи; продолжающимся преследованиям соратникоа задержанного видеоблогера Сергея Тихановского; по продолжающимся преследованиям оппозиционных деятелей, в том числе Николая Статкевича и Павла Северинца; а также путем масштабных арестов участников мирных и легальных акций по сбору подписей по всей стране.

Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех лиц, произвольно задержанных, положить конец нынешней волне репрессий и дать возможность народу Беларуси реализовать свое право на участие в демократических выборах. Как было подчеркнуто в Копенгагене СБСЕ/ОБСЕ 1990 года, воля народа, свободно и справедливо выраженная через периодические и подлинные выборы - это основа авторитета и легитимности всего правительства.

Мы хотели бы продолжить сотрудничество последних нескольких лет, в частности в поддержку гражданам Беларуси и в рамках Восточного партнерства. Однако белорусские власти не предоставляют нам большого выбора: если наши обращения останутся без внимания, это окажет негативное влияние на будущее развитие отношений между ЕС и Беларусью».

Напомним, в Беларуси в преддверии президентских выборов проходят задержания и аресты, а также акции солидарности с задержанными политиками. 18 и 19 июня практически во всех городах страны граждане создают "цепи солидарности", выстраиваясь в центре городов. Они требуют освобождения залюченных и проведения честных выборов.

 
 
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В Европарламенте возмущены действиями белорусских властей, осуждают аресты, задержания и преследования потенциальных кандидатов, оппозиционных политиков и...
 
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