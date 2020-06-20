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В Бресте бабушка вышла одна против целой толпы и рискнула поспорить о политике
20.06.2020 06:44 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот такая вот смелая бабушка - достойно отстаивала свою позицию. Видео с акции солидарности, которая состоялась 19 июня 2020 года в Бресте на проспекте Машерова. Бабушка смело разговаривает на тему политики.
Молодёжь тоже старалась быть в рамках, и общаться культурно, хотя и видно, что все были взведены.
В целом это можно назвать и конфликтом, однако он быстро сошёл на нет благодаря усилиям присутствующих.
Автор видео так прокомментировал его: СПРЭЧКА ПРА БЕЛ-ЧЫРВОНА-БЕЛЫ СЦЯГ ПАМІЖ БАБУЛЯЙ І МОЛАДЗЮ Ў БЕРАСЬЦІ
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Вот такая вот смелая бабушка - достойно отстаивала свою позицию. Видео с акции солидарности, которая состоялась 19 июня 2020 года в Бресте на проспекте Машерова....
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