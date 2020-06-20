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В Бресте бабушка вышла одна против целой толпы и рискнула поспорить о политике

20.06.2020 06:44 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такая вот смелая бабушка - достойно отстаивала свою позицию. Видео с акции солидарности, которая состоялась 19 июня 2020 года в Бресте на проспекте Машерова. Бабушка смело разговаривает на тему политики.

В Бресте бабушка вышла одна против целой толпы и рискнула поспорить о политике

Молодёжь тоже старалась быть в рамках, и общаться культурно, хотя и видно, что все были взведены.

В целом это можно назвать и конфликтом, однако он быстро сошёл на нет благодаря усилиям присутствующих.

Автор видео так прокомментировал его: СПРЭЧКА ПРА БЕЛ-ЧЫРВОНА-БЕЛЫ СЦЯГ ПАМІЖ БАБУЛЯЙ І МОЛАДЗЮ Ў БЕРАСЬЦІ

 
Теги: Брест
 
 
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  Вот такая вот смелая бабушка - достойно отстаивала свою позицию. Видео с акции солидарности, которая состоялась 19 июня 2020 года в Бресте на проспекте Машерова....
 
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