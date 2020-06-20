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А. Лукашенко на церемонии открытия мемориала в Борках: Мы должны сохранить спокойную и мирную страну
21.06.2020 06:30 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСобытия самой кровопролитной войны в истории человечества сегодня вспоминают в деревне Борки на Могилевщине. Небольшой поселок в Кировском районе посетил Президент. Высокое внимание неслучайно. Эта небольшая деревенька в годы войны стала символом героизма и мужества белорусов, повторив участь Хатыни. Здесь в одночасье заживо сожгли около 2 тысяч мирных жителей. Но Борки удалось возродить. Это живой памятник жестокости и бесчеловечности нацизма.
Сегодня в Борках торжественно открыли новый мемориал памяти всех деревень в регионе, которые были уничтожены в огне. К гранитным плитам легли цветы. В местной часовне Александр Лукашенко зажег свечу в память о невинных жертвах военного времени и пообщался с местными жителями. Как отметил Президент, нет более мирных людей, чем мы, белорусы. И сохранить страну мирной и впредь - будет главной задачей.
Беларусь - живой памятникГоворящие кадры. Они лучше всяких слов. Военное время обернулось огромными потерями. Победа стала бесценной. А Беларусь - живым памятником военного лихолетья. Никогда не забыть - сегодня звучит рефреном на кировской земле.
Этого поселка на карте Беларуси могло и не быть. Горячие 40-е оставили здесь выжженную землю. Она пылала вместе с ее жителями. Борки стерли с лица земли, как и все, что было рядом - еще шесть деревень по соседству.
Леонид Шпаковский родом из огненной деревни. Здесь в годы войны жили родители. Сегодня с нами он говорит воспоминаниями своих близких.
Нацисты уничтожили более 2 тысяч жителейТочную цифру погибших установить невозможно. Не меньше двух тысяч мирных сельчан лишь за день, 15 июня 1942. Кажется, этой ране на сердце Беларуси не зажить даже спустя десятилетия.
В те годы могилевская земля среди других была тем краем, где партизанские отряды устраивали засады на врага. В те июньские дни после череды неожиданных налетов партизаны уничтожили более сотни гитлеровцев - летчиков и полицейских. Нацисты ответили масштабной карательной операцией.
Борки разделили участь ХатыниБорки стали одной из самых массовых трагедий на территории Беларуси времен Великой Отечественной. О ней кричали в прозе, снимали киноленты. Память увековечили в камне. В 2008 здесь появился мемориал, посвященный всем уничтоженным деревням региона. Памяти 15 тысяч жителей и более сотни поселков, разделивших судьбу Хатыни. На каменной стене - все сожженные дотла деревни.
С начала года здесь полным ходом идет реконструкция. Ведь 75 лет со дня Великой Победы. Под стать дате новый памятник. Грандиозный проект - совместный труд архитекторов, скульпторов, историков Могилева и Минска.
Молодая команда справилась в рекордно короткие полгода. Сложно ли? Не спорят. Но многих вдохновила еще и личная история.
Сегодня к очередной годовщине трагедии в Борках торжественно открыть мемориальный комплекс приезжает Президент..
В граните на мемориальных досках выбиты не только названия уничтоженных деревень, но и имена жителейЗдесь все символично. Вот колодец, куда фашисты сбрасывали детей. Колодец скорби, чьи воды окаменели от горя. А рядом испепеляющее пламя, в котором таяли женщины, старики и дети.
И символ Беларуси. Скорбящая мать, склонившаяся над пустой колыбелью, оплакивающая своих детей. Миллионы жизней, унесенных войной.
В граните на мемориальных досках рядом с каплицей теперь выбиты не только названия уничтоженных деревень, но и имена жителей, которые удалось установить. Но из небытия хотят вернуть каждого.
Живых свидетелей той трагедии в Борках совсем немного: время неумолимо. Но воспоминания даже тех, кто сегодня не с нами, здесь запечатлели в камне. Читать эти строки потомкам непросто. Слишком много деталей. Как стреляли, убивали с особой жестокостью без разбору детей, стариков.
На этой символической улице смерти - этим путем вели людей на верную гибель – выросла стена памяти. О тех, кто не покорился силе оружия. Для тех, кто верит в силу разума и ценность мирной жизни.
За годы войны сожжено около 5 тысяч белорусских деревеньБорки называют огненной сестрой Хатыни. Таких испепеленных войной деревенек на нашей земле около 5 тысяч. Кому-то удалось восстать из пепла и начать все сначала, как в Борках. Другие остались лишь в людской памяти. Сегодня это наставление потомкам о ценности мира на своей земле. И это вне времени.
Президент: Белорусы не пропустят фашизм и ненависть под знаменами демократииПрезидент напомнит: цена той победы слишком высока. Белорусы как никто в мире заплатили сполна. А после отстроили нынешнюю страну. Забыть невозможно, нарушить мир и покой – безрассудно.
Более 500 человек собрались на открытии мемориалаОфициальная церемония у мемориала в Борках завершена. Но Президент всегда лично приветствует участников, спросит о здоровье ветеранов. Встречать каждый новый день в здравии – почти как военный приказ.
Мирная земля, бесспорно, богатство. Во всех смыслах. Но свой надел не должен быть роскошью, скажет Президент. Подойдут по-хозяйски.
Впрочем, общение, что называется, за жизнь. Всегда о насущном. Люди и спросят, и поддержат.
А. Лукашенко: Если бы не было женщин, я бы не был ПрезидентомЛюди долго не отпускают. Это всегда возможность спросить о самом важном. Закрытых тем нет. Президент даже анонсирует скорую финансовую поддержку.
Сегодня не забудут и создателей мемориала. За душевную и вдохновенную работу в камне, бетоне и металле коллектив авторов представят к госнаградам, заверит Президент.
В 2000-х в Борках появилась памятная часовня. Здесь проходят особые службы. Напоследок Александр Лукашенко зажжет свечу в память о невинных жертвах военного времени.
График не позволяет надолго задержаться. Но и после люди не спешат уходить. Здесь у каждого своя семейная история побед и потерь. Родители, деды, прадеды – у многих не осталось даже фото.
И как тут без слез! Что ни слово о войне, то боль и потери. Люди несут цветы, читают воспоминания в камне, находят знакомые фамилии. Говорят, теперь сюда всегда можно вернуться - к месту скорби опаленной войной, но не побежденной белорусской земли.
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А. Лукашенко на церемонии открытия мемориала в Борках: Мы должны сохранить спокойную и мирную страну
События самой кровопролитной войны в истории человечества сегодня вспоминают в деревне Борки на Могилевщине. Небольшой поселок в Кировском районе посетил...
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