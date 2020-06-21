В Бресте противники аккумуляторного завода готовятся к встрече с Александром Лукашенко

Источник материала: Виртуальный Брест

22 июня во время визита в Брест президент Александр Лукашенко может встретиться с противниками аккумуляторного завода, сообщил TUT.BY один из лидеров протеста Дмитрий Бекалюк.





21 июня противники аккумуляторного завода подошли к площади Ленина на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства предприятия. Однако в это воскресенье площадь была перекрыта милицией. Люди прошли колонной по маршруту Пушкинская — Советская — проспект Машерова

Предварительно, встреча назначена на 20.00 22 июня. По словам Дмитрия Бекалюка, еще 15 июня он выслал местным властям обращение 110 жителей Бреста и района с просьбой организовать встречу с Александром Лукашенко по вопросу аккумуляторного завода.

— Мне позвонил [председатель Брестского горисполкома] Александр Рогачук и предложил встретиться по вопросу согласования возможной завтрашней встречи с президентом. Я от диалога по вопросу закрытия аккумуляторного завода никогда не откажусь. На встрече Александр Рогачук сказал, что есть вероятность, что президент захочет с нами встретиться. Состоится встреча или нет, я не знаю, — рассказал Дмитрий Бекалюк.





21 июня противники аккумуляторного завода подошли к площади Ленина на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства предприятия. Однако в это воскресенье площадь была перекрыта милицией. Люди прошли колонной по маршруту Пушкинская — Советская — проспект Машерова

Список активистов, которые будут в ней участвовать, пока уточняется. По словам Дмитрия Бекалюка, он предложил пригласить инженера Демьяна Лепесевича, доцента кафедры инженерной экологии и химии УО «Брестский государственный технический университет» Сергея Басова, Владимира Мороза и других активистов.

— Я два года выступаю за здоровое будущее своих детей. Глупо сейчас не использовать возможность донести наши требования еще раз президенту и посмотреть ему в глаза. Если встреча состоится, то будет конструктивный диалог без эмоций и какой-то подоплеки. Особых иллюзий я не питаю, шансы встретиться у нас невелики, но любую законную возможность закрыть завод я буду использовать, — пояснил Дмитрий Бекалюк.





21 июня противники аккумуляторного завода подошли к площади Ленина на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства предприятия. Однако в это воскресенье площадь была перекрыта милицией. Люди прошли колонной по маршруту Пушкинская — Советская — проспект Машерова

Визит президента в Брест запланирован на 22 июня. В прошлый раз Александр Лукашенко приезжал в Брест в сентябре 2019 года, когда город праздновал свое 1000-летие. Тогда он заявил, что в ситуации с аккумуляторным заводом он «конечно, на стороне людей» , и добавил, что если аккумуляторный завод в Бресте будут вводить в строй, то он должен соответствовать всем экологическим стандартам. По его словам, также необходимо предоставить право местному населению провести свою экспертизу.

— Только они будут решать, быть ли этому заводу и каким будет этот завод, — заверил глава государства.





21 июня противники аккумуляторного завода пришли к площади Ленина на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства предприятия. Такие встречи проходят каждое воскресенье с 4 марта 2018 года. В этот раз площадь была перекрыта сотрудниками милиции. Причина — подготовка к визиту президента. Пройти через площадь разрешали, а оставаться на ней — нет. Тем не менее люди собрались возле памятника Ленину и на пешеходной части улицы Пушкинской.





Затем они колонной прошли по центральным улицам города: Пушкинской — Советской — проспекту Машерова. Во время движения колонны проезжающие по проспекту Машерова автомобили сигналили.

На перекрестке с бульваром Космонавтов шествие закончилось, люди разошлись. Около 13.00 оцепление с площади Ленина сняли, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк. По предварительной информации, обошлось без задержаний.





Что вообще происходит?

Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

2 июля 2019 года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента начала проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию предприятия. В производство были приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. В конце 2019 года стало известно, что Виктора Лемешевского и других фигурантов дела выпустили из СИЗО до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

5 февраля 2020 года Экономический суд вынес решение по иску Брестского облисполкома к «АйПауэр» о возврате 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда на строительство аккумуляторного завода. Областные власти настаивали, что компания не выполнила условия договора о выделении средств, заключенного 25 октября 2016 года. Согласно ему, до 31 июля 2019 года аккумуляторный завод должны были ввести в эксплуатацию, но этого не произошло. Суд поддержал исковое требование облисполкома и обязал компанию вернуть выделенные средства. Компания подала апелляционную жалобу, но суд ее отклонил.

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода, а спустя шесть дней — разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение приостановить действие своего заключения по аккумуляторному заводу, которое было выдано 13 апреля, — до устранения имеющихся противоречий. Поводом стала информация, которая поступила в Главгосстройэкспертизу из Брестского облисполкома, — об источниках финансирования строительства аккумуляторного завода.