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Бабарико предъявили обвинение

21.06.2020 15:20 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О предъявлении обвинения по уголовному делу претенденту на пост президента Виктору Бабарико сообщил один из его адвокатов Дмитрий Лаевский радио «Свобода».

По какой статье обвинение, он не сообщил, ссылаясь на тайну следствия, однако заявил, что политик с обвинением категорически не согласен.

«Защита настаивает на его полной невиновности», - сказал адвокат.

Лаевский также рассказал, что 20 июня его и второго адвоката Александра Пыльченко вызвали для процессуальных действий. Теперь оба они находятся под подпиской о неразглашении.

Сам Бабарико жив и здоров, и намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Адвокаты настаивают на его невиновности. Защита обжаловала задержание Бабарико, но пока суда по этому поводу не было.

  • 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка задержали. Перед этим у него дома и в банке прошли обыски.
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  • 19 июня на совещании Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси активизировались «определенные силы», они начинают «интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».
  • 20 июня пакет документов претендента на пост президента Виктора Бабарико, необходимый для регистрации кандидатом, приняли в Избиркоме. Однако на тот момент политик был подозреваемым, при предъявлении обвинения его положение изменится.

 
Теги: Минск
 
 
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О предъявлении обвинения по уголовному делу претенденту на пост президента Виктору Бабарико сообщил один из его адвокатов Дмитрий Лаевский радио «Свобода».
 
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