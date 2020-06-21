Бабарико предъявили обвинение

О предъявлении обвинения по уголовному делу претенденту на пост президента Виктору Бабарико сообщил один из его адвокатов Дмитрий Лаевский радио «Свобода».

По какой статье обвинение, он не сообщил, ссылаясь на тайну следствия, однако заявил, что политик с обвинением категорически не согласен.

«Защита настаивает на его полной невиновности», - сказал адвокат.

Лаевский также рассказал, что 20 июня его и второго адвоката Александра Пыльченко вызвали для процессуальных действий. Теперь оба они находятся под подпиской о неразглашении.

Сам Бабарико жив и здоров, и намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Адвокаты настаивают на его невиновности. Защита обжаловала задержание Бабарико, но пока суда по этому поводу не было.