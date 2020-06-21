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Бабарико предъявили обвинение
21.06.2020 15:20 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
О предъявлении обвинения по уголовному делу претенденту на пост президента Виктору Бабарико
По какой статье обвинение, он не сообщил, ссылаясь на тайну следствия, однако заявил, что политик с обвинением категорически не согласен.
«Защита настаивает на его полной невиновности», - сказал адвокат.
Лаевский также рассказал, что 20 июня его и второго адвоката Александра Пыльченко вызвали для процессуальных действий. Теперь оба они находятся под подпиской о неразглашении.
Сам Бабарико жив и здоров, и намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Адвокаты настаивают на его невиновности. Защита обжаловала задержание Бабарико, но пока суда по этому поводу не было.
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О предъявлении обвинения по уголовному делу претенденту на пост президента Виктору Бабарико сообщил один из его адвокатов Дмитрий Лаевский радио «Свобода».
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