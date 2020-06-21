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По-новому зазвучали практически 50% норм обновленного КоАП

21.06.2020 22:32 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Около половины от всех норм, которые предусмотрены в обновленном КоАП, зазвучали по-новому. Такое мнение высказала заместитель главы Администрации Президента, руководитель межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности Ольга Чуприс в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По-новому зазвучали практически 50% норм обновленного КоАП

"Практически 50% всех норм в КоАП зазвучали по-новому", - заметила Ольга Чуприс, комментируя проект обновленного кодекса. По ее словам, основная цель такой "модернизации" - снизить карательный уклон. Для этого, например, в обновленном КоАП был снижен нижний предел санкций в около 230 составах правонарушений. Также был сбалансирован КоАП и УК за счет снижения верхнего предела штрафа для физлиц до 30 базовых величин с 50. "Соответственно, в КоАП 30 базовых - это верхний предел, а в УК 30 базовых - это нижний. Но тем не менее есть и отдельные правонарушения, за которые предусмотрена ответственность и в более высоком размере. Например, это правонарушения в области налогов, сборов, рынка ценных бумаг, таможни", - обратила внимание руководитель межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности.

Заместитель главы Администрации Президента также рассказала об основных принципах разделения всех правонарушений в обновленном КоАП на три категории. К первой части из них - проступкам - будут относиться порядка 26% административных правонарушений. За них установлен штраф до 10 базовых величин для физлица, 25 - для ИП и 50 - для юрлица. "За эти виды правонарушений будет устанавливаться изначально мера не административной ответственности предупреждения, как сейчас в кодексе, а предупреждение как мера профилактического характера. Она будет фиксироваться, но тем не менее лицо не будет чувствовать себя наказанным и не будет являться правонарушителем, то есть не будет попадать в эту базу правонарушителей. Потому что большинство правонарушений такого рода могут совершаться по неосторожности", - пояснила Ольга Чуприс. В качестве примера она привела водителей, которые иногда забывают пристегнуть ремень безопасности, но при этом умышленно не желают нарушать закон. В таких случаях могут применяться предупреждения. При повторном совершении такого же правонарушения в течение года будут следовать меры полноценной ответственности в виде штрафа.

Ко второй группе относятся значительные правонарушения (около 67%). К ним применяются санкции, которые установлены в кодексе. "Вместе с тем предусмотрели такую возможность применить в том числе предупреждение через институт освобождения от административной ответственности", - заметила Ольга Чуприс.

Серьезные правонарушения входят в третью группу. За них может быть предусмотрена такая мера административной ответственности, как арест (например, при мелком хулиганстве или мелком хищении). "Соответственно, такие правонарушения без всяких поблажек караются самым серьезным образом", - сказала руководитель межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности.

По-новому зазвучали практически 50% норм обновленного КоАП

Также она заметила, что обновленный КоАП в отличии от действующего будет содержать меры профилактического характера, направленные на несовершеннолетних, среди которых принесение публичного извинения, ограничение досуга и др. "Что очень важно - меры воспитательного характера должны применяться одновременно с родителями, то есть родители должны участвовать в реализации этих мер", - подчеркнула Ольга Чуприс и добавила, что через неделю парламент начнет работу с проектом обновленного КоАП.

 
 
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  Около половины от всех норм, которые предусмотрены в обновленном КоАП, зазвучали по-новому. Такое мнение высказала заместитель главы Администрации Президента,...
 
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