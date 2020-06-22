"Надо — снесем до основания этот ваш «аккумулятор»" Лукашенко про завод в Брестском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент заявил, что в Беларуси никому не будет позволено силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно: «Я всегда вам говорил: я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда».





Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент призвал не обращать внимания на то, что «нам там подпевают»: «Что-то не то делаем… А если наворовал, так ничего страшного…»

— Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях. Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях, — сказал президент.

— Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все. И аккумуляторы, и заводы (аккумуляторный завод в Бресте, против которого выступают некоторые граждане. — Прим. ред.), и прочее. Надо — снесем до основания этот ваш «аккумулятор», если только в нем проблема. Но не в нем, я же это понимаю. Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя, — подчеркнул он.

— Мы в своей стране разберемся как следует. И Брест мне не чужой. Это и мой город, где прошли самые тяжелые годы моей жизни. Вы знаете, что такое армия. Поэтому берегите себя, будьте спокойны, не переживайте. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное, — резюмиров