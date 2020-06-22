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Лукашенко призвал хранить память о войне и не поддаваться на уловки предателей и шарлатанов

22.06.2020 12:04 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Потомки изменников и предателей хотят победить на идеологическом фронте, но Беларусь исчерпала ресурс революция.

Об этом заявил Александр Лукашенко 22 июня в Брестской крепости на памятном мероприятии по случаю годовщины Великой отечественной войны.

Президент возложил венок к Вечному огню и обратился с речью к присутствующим, сообщает пресс-служба главы государства.

«У потомков изменников и предателей своя правда и своя победа, которую они сегодня намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте», - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что фашисты планировали захватить Брестскую крепость максимум за 8 часов, но защитники продержались около месяца. Именно тогда, когда их не удавалось победить, враг был уже побежден психологически.

Говоря об изменниках, президент отметил, что «проигравшим и поверженным нужен реванш», но он убежден, что «народная память победит и в наши дни».

Лукашенко заявил о важности сохранения памяти о событиях войны. «Как только мы это забудем, мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну», - считает он.

«Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей», — сказал официальный лидер.

Он призвал не поддаваться на уловки «трех-четырех каких-то шарлатанов».

«Они будут использовать все. И аккумуляторы, и заводы (аккумуляторный завод в Бресте, против которого выступают некоторые граждане. - Прим.), и прочее. Надо - снесем до основания этот ваш "аккумулятор", если только в нем проблема. Но не в нем, я же это понимаю. Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя», - подчеркнул глава государства.

Он заявил, о необходимости защитить то, что имеем.

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали...», - сказал Лукашенко. 

Обращаясь к военнослужащим, Лукашенко призвал беречь себя, быть спокойными, ненапрягаться и не переживать. «Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное», - резюмировал президент.

 
Теги: Брест
 
 
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Потомки изменников и предателей хотят победить на идеологическом фронте, но Беларусь исчерпала ресурс революция.
 
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