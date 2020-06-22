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Лукашенко: никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно

22.06.2020 08:28 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси никому не будет позволено силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь в Бресте с участниками памятного мероприятия по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно

"Я всегда вам говорил: я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент призвал не обращать внимания на то, что "нам там подпевают": "Что-то не то делаем… А если наворовал, так ничего страшного…".

"Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси - использовать что-то в политических целях".

Глава государства также призвал беречь страну и мир. "Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все. И аккумуляторы, и заводы (аккумуляторный завод в Бресте, против которого выступают некоторые граждане. - Прим. БЕЛТА), и прочее. Надо - снесем до основания этот ваш "аккумулятор", если только в нем проблема. Но не в нем, я же это понимаю. Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы в своей стране разберемся, как следует. И Брест мне не чужой. Это и мой город, где прошли самые тяжелые годы моей жизни. Вы знаете, что такое армия. Поэтому берегите себя, будьте спокойны, не переживайте. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное", - резюмировал Президент.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Беларуси никому не будет позволено силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко...
 
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