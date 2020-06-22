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Лукашенко - военным: задача поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой приказ

22.06.2020 14:34 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко - военным: задача поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой приказ

"Мы принимаем меры по дальнейшему повышению престижа военной службы. И для этого будем делать все, - заверил Президент. - Для тех ребят, которые отслужили, мы даем большие преимущества, чтобы человек, отслуживший в армии, солдат, придя через полтора-два года, не сказал, что он потерял эти годы". Это необходимо, чтобы уравнять возможности тех, кто служил, и тех, кто не прерывал образование. "Солдат, офицер, который что-то отдает родине, он должен иметь возможность быть вровень с теми, кто сегодня косит от армии. И в этом отношении будем предпринимать все, начиная от образования и заканчивая другими жизненными вопросами, насколько это позволит нам экономика", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко - военным: задача поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой приказ

Первоочередной задачей армии в сложившейся обстановке является защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко - военным: задача поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой приказ

"В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ, - сказал Президент. - Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, вылупив вочы, как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз".

Лукашенко - военным: задача поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой приказ

 
 
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  Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время...
 
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