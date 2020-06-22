Лукашенко о Бресте: это мой город, я исходил здесь каждый квадратный метр

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что с Брестом у него связаны особые воспоминания. Об этом он рассказал сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.





"Должен сказать, для меня город не чужой. Это мой город. Я знал каждую улочку того советского города, исходил здесь каждый квадратный метр, особенно в последние годы службы, когда пришлось заниматься общественно-политической работой. Вся моя военная жизнь была тогда связана с защитой города и нашей огромной страны", - заметил глава государства.

По его словам, Брест тогда для него был очень душевным и местечковым, городом, который не сильно тянул на центр регионального значения. "Но посмотрите, каким красавцем сейчас стал наш легендарный город над Бугом, 1000-летие которого мы достойно отметили в прошлом году. То, что Брест сегодня по-настоящему европейский - чистый, комфортный и очень удобный для жизни - отмечают не только жители, но и иностранные гости", - сказал Александр Лукашенко.





Он отметил, что туризм в западных областях буквально рванул с введением безвиза, хотя и не всем соседям Беларуси понравился такой шаг. "Но мы страна открытая, нам это выгодно, и мы такую практику будем продолжать", - заявил глава государства.