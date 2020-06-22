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Лукашенко в Бресте проводит встречу с активом области
22.06.2020 18:38 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Бресте проводит встречу с активом области. Мероприятие проходит в Брестском областном исполнительном комитете, передает корреспондент БЕЛТА.
Как сообщалось, ранее подобные мероприятия состоялись в Гродненской и Могилевской областях.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в Бресте проводит встречу с активом области. Мероприятие проходит в Брестском областном исполнительном комитете,...
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