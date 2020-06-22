"Цифры ведь не обманешь" - Лукашенко ответил критикам действующей власти

Источник материала: Виртуальный Брест

За годы суверенного развития Беларусь сделала огромный шаг вперед в развитии различных отраслей. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.





"Правильно говорят: большое видится на расстоянии. За годы суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях, социальной сфере. На примере Брестчины это видно особенно. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытается подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах. О том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть, даже спокойно. Это естественно, идет политическая борьба. Но цифры ведь не обманешь. А они красноречиво свидетельствуют об обратном", - заявил Президент.