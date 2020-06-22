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Лукашенко пообещал лично побывать на аккумуляторном заводе, а референдум уже после выборов

22.06.2020 22:42 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко пообещал лично побывать на аккумуляторном заводе. "Обязательно побуду на этом заводе", - заверил он.

Лукашенко пообещал лично побывать на аккумуляторном заводе, а референдум уже после выборов

Глава государства подчеркнул, что ему очень важно посмотреть, как брестчане примут решение. При этом он заверил, что у него абсолютно нейтральная позиция. С одной стороны, завод нужен, есть рынки сбыта. Более того, это импортозамещение - одно из основных направлений работы в будущей пятилетке. "Может быть, они создадут новые аккумуляторы для электромобилей, которыми я болею. И хочу, чтобы вы перемещались. Весь мир уже на это сориентирован", - предположил глава государства.

 
 
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  Александр Лукашенко пообещал лично побывать на аккумуляторном заводе. "Обязательно побуду на этом заводе", - заверил он. Глава государства подчеркнул, что ему...
 
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