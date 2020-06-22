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Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

22.06.2020 22:42 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода. Об этом он заявил сегодня, общаясь с жителями областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

"Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы, только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах", - сказал глава государства.

Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода

"Самый большой экологический сторонник у вас - это Президент Беларуси. Для меня это святое. Даже я, будучи Президентом, дрожу за каждое деревце", - добавил белорусский лидер.

 
Теги: Брест
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода. Об этом он заявил сегодня, общаясь с...
 
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