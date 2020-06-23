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Евродепутат о предвыборных задержаниях в Беларуси: это сталинизм
23.06.2020 17:26 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Действия белорусских властей могут откинуть отношения Беларуси с Западом на несколько лет назад. Европейские политики не исключают, что Александр Лукашенко и его чиновники вновь подпадут под санкции.
Как отметил в беседе с
Галер отметил, что все надежды ЕС на адекватность действий белорусских властей на этих выборах практически улетучились: политик отметил, что ситуация обострилась, но при этом в Брюсселе не хотят приостанавливать процесс упрощения визового режима, который должен стартовать 1 июля. Евродепутат отмечает, что это ударит по простым людям.
Галер подчеркнул, что требования Европы остаются прежними: Лукашенко должен допустить к выборам задержанных политических оппонентов, выпустив из тюрьмы
«Все это - настоящий сталинизм. Мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия. Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев. Начнем с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее. Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета - сейчас это все еще неконкретно, так далеко мы пока не зашли. Но если взглянуть на санкции, введенные против России, то можно понять, в каких областях возможны ограничения», - заявил политик.
Он также не исключил, что даже терпеливые беларусы не будут терпеть несправедливости властей и выйдут в итоге на улицы. Галер также отметил, что в Кремле могут быть обеспокоены возможной сменой власти в Беларуси, поэтому закроют глаза на действия Лукашенко.
«Кремль оставляет Лукашенко полную свободу действий для того, чтобы подавить демократическое движение. Грубый способ, с помощью которого Бабарико вывели из предвыборной гонки, говорит о том, что Лукашенко вполне способен на это. Вопрос теперь в том, как отреагируют оппозиция и гражданское общество в Беларуси», - отметил он.
Напомним, что 19 июня в Европарламенте
Стоит отметить, что санкции ЕС
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Действия белорусских властей могут откинуть отношения Беларуси с Западом на несколько лет назад. Европейские политики не исключают, что Александр Лукашенко и его...
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