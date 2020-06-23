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Евродепутат о предвыборных задержаниях в Беларуси: это сталинизм

23.06.2020 17:26 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Действия белорусских властей могут откинуть отношения Беларуси с Западом на несколько лет назад. Европейские политики не исключают, что Александр Лукашенко и его чиновники вновь подпадут под санкции.

Как отметил  в беседе с DW евродепутат Михаэль Галер, если Лукашенко не освободит своих политических оппонентов и не проведет честные выборы, Европа моет вернуться к санкциям в отношении Беларуси.

Галер отметил, что все надежды ЕС на адекватность действий белорусских властей на этих выборах практически улетучились: политик отметил, что ситуация обострилась, но при этом в Брюсселе не хотят приостанавливать процесс упрощения визового режима, который должен стартовать 1 июля. Евродепутат отмечает, что  это ударит по простым людям.

Галер подчеркнул, что требования Европы остаются прежними: Лукашенко должен допустить к выборам задержанных политических оппонентов, выпустив из тюрьмы Сергея Тихановского и Виктора Бабарико. Он также заметил, что Лукашенко должен выпустить из тюрем активистов, которые отбывают административные аресты.

«Все это - настоящий сталинизм. Мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия. Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев. Начнем с индивидуальных санкций  против ответственных за происходящее. Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета - сейчас это все еще неконкретно, так далеко мы пока не зашли. Но если взглянуть на санкции, введенные против России, то можно понять, в каких областях возможны ограничения», - заявил политик.

Он также не исключил, что даже терпеливые беларусы не будут терпеть несправедливости властей и выйдут в итоге на улицы. Галер также отметил, что в Кремле могут быть обеспокоены возможной сменой власти в Беларуси, поэтому закроют глаза на действия Лукашенко.

«Кремль оставляет Лукашенко полную свободу действий для того, чтобы подавить демократическое движение. Грубый способ, с помощью которого Бабарико вывели из предвыборной гонки, говорит о том, что Лукашенко вполне способен на это. Вопрос теперь в том, как отреагируют оппозиция и гражданское общество в Беларуси», - отметил он.

18 и 19 июня практически во всех городах страны граждане становились в "цепи солидарности", выстраиваясь в центре городов. Они требовали освобождения залюченных и проведения честных выборов. Милиция жестко подавила протесты, по стране прокатилась волна задержаний, задержанных избивали, фиксировались ложные показания свидетелей, неправильно составленные протоколы, задержания случайных прохожих.

Напомним, что 19 июня в Европарламенте выразили возмущение действиями белорусских властей, осуждили аресты, задержания и преследования потенциальных кандидатов, оппозиционных политиков и мирных протестующих в преддверии президентских выборов в Беларуси. Об этом сказано в совместном заявлении постоянного докладчика по Беларуси, депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса, главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня и депутатов парламента.

Стоит отметить, что санкции ЕС были сняты с Беларуси только в 2016 году. Тогда Евросоюз снял ограничительные меры против 170 граждан Беларуси и трех предприятий. Среди них и Александр Лукашенко: разморожены его банковские активы в Европе и снят запрет на въезд в Евросоюз. Санкции были сохранены в отношении двух бывших министров внутренних дел Владимире Наумове и Юрии Сивакове, бывшем главе администрации президента Викторе Шеймане и командире бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрии Павличенко. Они считаются причастными  к исчезновению оппозиционных политиков и журналиста в 1999-2000 годах, и ограничительные меры в их отношении продлены на год. В ЕС тогда сообщили, что решение о временном прекращении санкций было принято в ответ на освобождение в августе всех политических заключенных.

 
 
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Действия белорусских властей могут откинуть отношения Беларуси с Западом на несколько лет назад. Европейские политики не исключают, что Александр Лукашенко и его...
 
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