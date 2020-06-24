Источник материала: Виртуальный Брест

22 июня Александр Лукашенко встретился в Бресте с противниками строительства аккумуляторного завода. ГосСМИ преподнесли эту встречу не иначе как “разговор с брестской оппозицией”. Выглядело всё идиллически. Лукашенко пообещал поставить вопрос о заводе на местный референдум (“пусть народ сам решает, как на выборах”). “Оппозиционеры” так обрадовались, что поспешили сделать фото со спасителем города от вредных выбросов.





Между тем, блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов в то время, как Лукашенко посещал Брест, продолжали сидеть на сутках. Что за люди в их отсутствие встречались с главой государства и о чём реально шёл разговор? Мы расспросили об этом участников встречи.

Часть активистов не одобрила Служба безопасности





Роман Кисляк в жёлтой кепке с надписью “Жить” / president.gov.by

На этом фото правозащитник Роман Кисляк — в жёлтой футболке и кепке с надписью “Жить”. Про встречу с главой государства ему сказали всего за день — 21 июня, во время очередного “кормления голубей” — традиционной воскресной акции противников аккумуляторного завода. Прямо посреди площади Ленина к активистам подошёл сотрудник милиции и сказал, что в горисполкоме можно записаться на встречу с… Лукашенко.





Проверить, не розыгрыш ли это, Кисляк решил лично. Он пришёл в горисполком, чиновники всё подтвердили и предложили составить список участников.

“Первоначально было согласовано участие 6 активистов. Мы предложили расширить список — нам отказали. Но потом перезвонили и сказали, что решили состав расширить. Правда, часть активистов отсеяли — якобы не согласовала Служба безопасности. Например, Татьяну Фесикову — это врач, которую уволили с работы после акции “Брестчанки против свинца” в 2018 году”, — рассказывает Кисляк.

“Ну мы же с вами договорились”

Встреча с Лукашенко прошла в районе 20:00 на пешеходной улице. На ней присутствовало около 40 “гражданских”, из них 11 — противники запуска аккумуляторного завода. Остальные — представители различных общественных инициатив.

“Главный оппонент” вышел к белорусской оппозиции минут на сорок. Первые 15 — вступительная речь Лукашенко. Именно тогда он высказался про референдум, свои 3% и мецената-жулика. Остальное время заняли ответы на вопросы.

“Вопросы заранее не согласовывались — была возможность их задать. Я планировал, но на первый же вопрос был такой ответ: “Давайте проведём референдум после выборов, после сбора урожая”. И все последующие вопросы на тему решения проблемы с заводом пресекались: “Ну, мы же с вами договорились о проведении референдума”. В таких условиях я понял, что смысла задавать свой вопрос нет. Я увидел, что к нам пришли с готовым решением и через эту встречу его озвучивают”.

“Нормальный парень”, но не оппозиция





Дмитрий Бекалюк (крайний слева) / president.gov.by

На встрече присутствовал активный противник завода АКБ Дмитрий Бекалюк. Когда он представился, чтобы задать вопрос, Лукашенко оживился: “О, Бекалюк? Слышал о таком. Нормальный парень — без маски!” Однако и Дмитрий не смог получить вразумительных ответов на свои вопросы — мол, “всё решит референдум”.

“Я себя не причисляю к оппозиции. Я не состою ни в одной политической партии. В сегодняшних выборах я в ни в какой инициативной группе не участвую. Это была исключительно картинка для СМИ — что я оппозиция, — рассказывает он Еврорадио. — Встреча была с противниками аккумуляторного завода. Речь идёт о людях, которые просто хотят жить здесь”.

Неоднозначную реакцию в соцсетях вызвало окончание этой встречи: групповое фото с Лукашенко. Странный жест и со стороны “оппозиции”, и стороны брестчан, которых за почти 2,5 года борьбы с заводом неоднократно задерживала милиция.

По словам Бекалюка, селфи с главой государства было его личной инициативой:

“Я спросил его, могу ли с ним сделать селфи? Мы, “аккумуляторщики”, это сделали в знак того, что с нами считаются, что с нами разговаривает президент. С нами, а не с группой какой пригнанной, БРСМовцами. Да, есть улыбки на лицах. Что здесь такого? На официальных встречах нужно улыбаться, а это была официальная встреча. Поймите правильно, на данной встрече плюнуть в лицо и сказать, что ты незаконно избранный, — это был бы самый глупый шаг. Потому что наша цель — закрыть завод”.

Как признался Бекалюк, несмотря на обещание Лукашенко о референдуме, активисты продолжат свои протесты: “Лично я на площади буду находиться до того времени, пока на завод не повесят замок”.