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Лукашенко улетел в Минск не сразу после парада

25.06.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По завершении парада в честь 75-летия Победы на Красной площади Александр Лукашенко побывал на приеме в Кремле, а затем направился в аэропорт и вылетел в Минск.

На видеокадрах в СМИ можно увидеть, что до начала парада Лукашенко обменялся краткими репликами с присутствующими, которые выкрикнули слова благодарности иностранным лидерам за присутствие на параде. «В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!» - сказал он.

Белорусский президент улетел в Минск не сразу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он опроверг сообщения об отъезде Лукашенко в аэропорт сразу после парада и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Пресс-атташе посольства Беларуси в Москве Олег Мазуро также подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко посетил все три официальных мероприятия – парад, возложение венков к могиле Неизвестного солдата и прием от имени президента России, после чего отбыл в Минск.

Тем временем, российские СМИ пишут, что Лукашенко на параде не встал рядом с Владимиром Путиным, а предпочел стоять рядом с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. А сам Путин, здороваясь с ветеранами за руку, прошел мимо Николая Лукашенко. Однако есть варианты объяснения такого поведения - например, Путин виделся с сыном белорусского президента раньше, тогда и поздоровался с ним за руку.

Напомним, парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел 24 июня в Москве. На празднование были приглашены руководители международных организаций и представители высших органов власти разных стран. Александр Лукашенко прилетел в Москву на парад с тремя сыновьями. На параде присутствовали представители 13 государств.

 
Теги: Минск
 
 
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По завершении парада в честь 75-летия Победы на Красной площади Александр Лукашенко побывал на приеме в Кремле, а затем направился в аэропорт и вылетел в Минск.
 
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