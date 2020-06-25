Лукашенко рассказал о «фейках из России»

Вмешательство во внутренние дела Беларуси происходят во время предвыборной гонки. Об этом заявил Александр Лукашенко 25 июня, принимая кадровые решения, передает пресс-служба президента. Глава государства высказался о "фейках извне" и о своих оппонентах на выборах, заявив, что они ведут себя "нечестно".

О фейках

Говоря о ситуации в стране, глава государства отметил, что в интернете распространяются «жуткие фейки» для дискредитации власти.

«Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», - заявил Лукашенко.

По его словам, это фальсификации, но люди, не понимающие ничего в банковских документах, верят таким «фейкам».

«Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России, - добавил он. - Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это».

Президент напомнил об информации, в которой упоминаются военнослужащие из Службы безопасности.

«Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее», - отметил Лукашенко.

Он считает, что молодежь из тереграм-каналов, этого не понимает и думает, что даже в Службе безопасности «против президента». С такими фейками, по его словам, «мы должны жить», «держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит».

О выборах

Лукашенко заявил, что оппоненты, которые требуют честных выборов, сами ведут себя нечестно.

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», - заявил Лукашенко.

Однако, по его словам, Беларусь – «не ядерная держава, не может «взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим».

«Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем», - добавил президент. Однако не уточнил, кто выступает в роли "кукловодов", и как "нечестно" ведут себя егооппоненты в предвыборной гонке.