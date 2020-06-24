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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату Сегодня Президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской...

Сегодня Президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области. Инициатором этого монументального проекта, к слову, стало Союзное государство Беларуси и России. В связи с известными событиями график Александра Лукашенко сейчас очень напряженный. Поэтому, по нашей информации, о принятом решении в отношении участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время.