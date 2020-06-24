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Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату
25.06.2020 17:17 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня Президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области. Инициатором этого монументального проекта, к слову, стало Союзное государство Беларуси и России. В связи с известными событиями график Александра Лукашенко сейчас очень напряженный. Поэтому, по нашей информации, о принятом решении в отношении участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время.
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Сегодня Президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской...
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