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Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату

25.06.2020 17:17 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области. Инициатором этого монументального проекта, к слову, стало Союзное государство Беларуси и России. В связи с известными событиями график Александра Лукашенко сейчас очень напряженный. Поэтому, по нашей информации, о принятом решении в отношении участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время.
 
 
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Сегодня Президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской...
 
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