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В Беларуси - очередные кадровые перестановки перед выборами

25.06.2020 16:36 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 25 июня назначил новых руководителей райисполкомов, послов и заместителей министров. Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы главы государства.

Президент назначил:

  • Ганевича Александра Дормидонтовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации; 
  • Молчана Андрея Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла. 
  • Президент также дал согласие на назначение: 
  • Седукова Андрея Николаевича - председателем Кричевского райисполкома; 
  • Лапутя Ильи Викторовича - генеральным консулом Республики Беларусь в Даугавпилсе (Латвийская Республика); 
  • Чеботаря Юрия Адамовича - Первым заместителем Министра экономики; 
  • Никитиной Анжелики Александровны - Заместителем Министра экономики; 
  • Лобарева Михаила Ильича - членом Брестского облисполкома; 
  • Ивановой Светланы Константиновны - начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.

Назначая новых руководителей, Лукашенко высказался по поводу недостоверной информации, подаваемой из-за рубежа, для дискредитации действующей в стране власти. Он считает, что «жуткие фейки» поступают из России и Польши.

 
 
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Александр Лукашенко 25 июня назначил новых руководителей райисполкомов, послов и заместителей министров.
 
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