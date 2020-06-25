В Беларуси - очередные кадровые перестановки перед выборами

Александр Лукашенко 25 июня назначил новых руководителей райисполкомов, послов и заместителей министров. Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы главы государства.

Президент назначил:

Ганевича Александра Дормидонтовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации;

Молчана Андрея Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла.

Президент также дал согласие на назначение:

Седукова Андрея Николаевича - председателем Кричевского райисполкома;

Лапутя Ильи Викторовича - генеральным консулом Республики Беларусь в Даугавпилсе (Латвийская Республика);

Чеботаря Юрия Адамовича - Первым заместителем Министра экономики;

Никитиной Анжелики Александровны - Заместителем Министра экономики;

Лобарева Михаила Ильича - членом Брестского облисполкома;

Ивановой Светланы Константиновны - начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.