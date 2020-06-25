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В Беларуси - очередные кадровые перестановки перед выборами
25.06.2020 16:36 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 25 июня назначил новых руководителей райисполкомов, послов и заместителей министров. Информация об этом
Президент назначил:
Назначая новых руководителей, Лукашенко
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Александр Лукашенко 25 июня назначил новых руководителей райисполкомов, послов и заместителей министров.
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