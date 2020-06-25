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Александр Лукашенко: Фейки будут постоянно. Нам надо с этим жить и бороться

25.06.2020 17:16 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Президентом принят ряд решений. Изменения затронули дипкорпус, Минэкономики и местную власть. С руководителями районов Александр Лукашенко, как правило, определяется заранее, не в разгар политических кампаний в стране. Но решение по Кричеву назрело. Акцент Президента для местной вертикали - помимо активных действий в промышленности и сельском хозяйстве  уделить внимание работе с людьми. Время сейчас не самое простое - предвыборное. В ход идут разнообразные фейки и современные технологии, которые используются, чтоб дестабилизировать обстановку.

Что касается кадровых решений и персон,  на должность председателя Кричевского райисполкома Президентом согласован Андрей Седуков. Александр Ганевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в Швейцарии. Представлять интересы Беларуси в Венесуэле будет Андрей Молчан. Илья Лапуть согласован Главой государства на должность Генконсула в латвийском Даугавпилсе.

Александр Лукашенко: Фейки будут постоянно. Нам надо с этим жить и бороться


Ротация в руководстве Министерства экономики. Юрий Чеботарь пошел на повышение и стал первым заместителем министра. Должность зама заняла экс-председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина.

 
 
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Сегодня Президентом принят ряд решений. Изменения затронули дипкорпус, Минэкономики и местную власть. С руководителями районов Александр Лукашенко, как правило,...
 
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