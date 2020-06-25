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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко: Фейки будут постоянно. Нам надо с этим жить и бороться Сегодня Президентом принят ряд решений. Изменения затронули дипкорпус, Минэкономики и местную власть. С руководителями районов Александр Лукашенко, как правило,...

Сегодня Президентом. Изменения затронули дипкорпус, Минэкономики и местную власть. С руководителями районов Александр Лукашенко, как правило, определяется заранее, не в разгар политических кампаний в стране. Но решение по Кричеву назрело. Акцент Президента для местной вертикали - помимо активных действий в промышленности и сельском хозяйстве уделить внимание работе с людьми. Время сейчас не самое простое - предвыборное. В ход идут разнообразные фейки и современные технологии, которые используются, чтоб дестабилизировать обстановку.Что касается кадровых решений и персон, на должность председателя Кричевского райисполкома Президентом согласован Андрей Седуков. Александр Ганевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в Швейцарии. Представлять интересы Беларуси в Венесуэле будет Андрей Молчан. Илья Лапуть согласован Главой государства на должность Генконсула в латвийском Даугавпилсе.Ротация в руководстве Министерства экономики. Юрий Чеботарь пошел на повышение и стал первым заместителем министра. Должность зама заняла экс-председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина.