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Александр Лукашенко: Фейки будут постоянно. Нам надо с этим жить и бороться
25.06.2020 17:16 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня Президентом
Что касается кадровых решений и персон, на должность председателя Кричевского райисполкома Президентом согласован Андрей Седуков. Александр Ганевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в Швейцарии. Представлять интересы Беларуси в Венесуэле будет Андрей Молчан. Илья Лапуть согласован Главой государства на должность Генконсула в латвийском Даугавпилсе.
Ротация в руководстве Министерства экономики. Юрий Чеботарь пошел на повышение и стал первым заместителем министра. Должность зама заняла экс-председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина.
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Сегодня Президентом принят ряд решений. Изменения затронули дипкорпус, Минэкономики и местную власть. С руководителями районов Александр Лукашенко, как правило,...
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