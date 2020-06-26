Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кадровый четверг. Изменения затронули местную власть и дипкорпус Работа в регионах, на внешнем контуре и информационном поле. Об этом шла речь накануне во время кадровых назначений во Дворце Независимости. Изменения затронули...

Работа в регионах, на внешнем контуре и информационном поле. Об этом шла речь накануне во время кадровых назначений во Дворце Независимости. Изменения затронули местную власть и дипкорпус. Новые послы будут представлять интересы Беларуси в Венесуэле и Швейцарии. На встрече Александр Лукашенко высказался на злобу дня. Время непростое - в разгаре электоральная кампания. Некоторые используют данный период для раскачивания ситуации, кроме прочего в ход идут предвыборные технологии и. Еще что касается кадровых решений, то произошла ротация и в руководстве Минэкономики. Там обновился состав заместителей.