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Кадровый четверг. Изменения затронули местную власть и дипкорпус
26.06.2020 08:36 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРабота в регионах, на внешнем контуре и информационном поле. Об этом шла речь накануне во время кадровых назначений во Дворце Независимости. Изменения затронули местную власть и дипкорпус. Новые послы будут представлять интересы Беларуси в Венесуэле и Швейцарии. На встрече Александр Лукашенко высказался на злобу дня. Время непростое - в разгаре электоральная кампания. Некоторые используют данный период для раскачивания ситуации, кроме прочего в ход идут предвыборные технологии и
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Работа в регионах, на внешнем контуре и информационном поле. Об этом шла речь накануне во время кадровых назначений во Дворце Независимости. Изменения затронули...
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