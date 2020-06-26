ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко: Развитие Минской области во многом определяет развитие всей страны

26.06.2020 12:51 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Развитие Минской области во многом определяет развитие всей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом региона. С этого разговора началась рабочая поездка Президента в Солигорский район. Подобные встречи с активом областей глава государства уже провел в Бресте, Могилеве и Гродно. Что касается столичного региона,  было время, когда Минская область числилась среди отстающих, но за последние годы ситуация выровнялась.

Александр Лукашенко ориентирует Минщину на 2-3 крупных инвестпроекта в следующей пятилетке. Помимо традиционных, должны появляться новые предприятия. Одно из знаковых производств области - Беларуськалий. Он - национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта. В свое время, несмотря на предложения, не пошли на его продажу.

Сегодня предприятие работает стабильно и приносит стране валюту. Кстати, ожидается, что Президент посетит предприятие "Белкалий-Мигао", где пойдет речь о результатах работы калийного гиганта и реализации инвестпроекта по строительству на площадке солигорского предприятия завода по производству нитрата калия.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие Минской области во многом определяет развитие всей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом региона. С этого разговора...
 
Новости дня
Новости политики
 
Кадровый четверг. Изменения затронули местную власть и дипкорпус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика