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Александр Лукашенко: Развитие Минской области во многом определяет развитие всей страны
26.06.2020 12:51 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРазвитие Минской области во многом определяет развитие всей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом региона. С этого разговора началась рабочая поездка Президента в Солигорский район. Подобные встречи с активом областей глава государства уже провел в Бресте, Могилеве и Гродно. Что касается столичного региона, было время, когда Минская область числилась среди отстающих, но за последние годы ситуация выровнялась.
Александр Лукашенко ориентирует Минщину на 2-3 крупных инвестпроекта в следующей пятилетке. Помимо традиционных, должны появляться новые предприятия. Одно из знаковых производств области - Беларуськалий. Он - национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта. В свое время, несмотря на предложения, не пошли на его продажу.
Сегодня предприятие работает стабильно и приносит стране валюту. Кстати, ожидается, что Президент посетит предприятие "Белкалий-Мигао", где пойдет речь о результатах работы калийного гиганта и реализации инвестпроекта по строительству на площадке солигорского предприятия завода по производству нитрата калия.
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Развитие Минской области во многом определяет развитие всей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом региона. С этого разговора...
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