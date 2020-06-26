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А. Лукашенко о продаже Беларуськалия: “Я рад, что мы этого не сделали"

26.06.2020 16:07 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Будущее столичного региона, работа ключевых предприятий, отношение к земле и собственности, меры в условиях пандемии. Это только часть тем, которые сегодня затронули в Солигорске. Именно там сегодня проходит рабочая поездка Президента. И началась она с открытого разговора с активом области об итогах и перспективах Минщины. Подобные встречи с активом областей Глава государства провел уже в Бресте, Могилеве и Гродно. Развитие столичного региона во многом определяет развитие всей страны. Было время, когда Минская область была в числе отстающих, но за последние годы ситуация выровнялась. Нужно думать и на будущее - предстоит определиться с приоритетами на ближайшие годы в Программе социально-экономического развития. 

Беларуськалий - это национальное достояние

Одно из знаковых производств области - Беларуськалий - национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта! В свое время, несмотря на предложения и все трудности,  не пошли на продажу предприятия. Об этом сегодня не сожалеют. Волевым решением Президента упорядочили торговлю удобрениями. Как итог - производство работает стабильно и приносит стране валюту. Многое было сделано для развития промышленного гиганта, в том числе  по линии импортозамещения, внедрения отечественных технологий и оборудования. Калийную отрасль будут развивать и дальше, в частности, новые месторождения, а это в свою очередь дает импульс близлежащим населенным пунктам.

Президент посетит предприятие "Белкалий-Мигао"

Президент посетит и предприятие "Белкалий-Мигао". Новый завод выпускает инновационную продукцию для Беларуси: это нитрат калия. Проект белорусско-китайский. Все цеха построили за год. Производство нацелено в основном на экспорт. Сама продукция по сути премиум-класса — это минеральные удобрения, в составе которых два основных элемента для питания растений - азот и калий. И главное - в них практически отсутствует хлор. На площадке современного производства речь в целом о результатах работы калийного гиганта и общение Президента с коллективом предприятия. Подробности в наших следующих выпусках.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Будущее столичного региона, работа ключевых предприятий, отношение к земле и собственности, меры в условиях пандемии. Это только часть тем, которые сегодня...
 
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