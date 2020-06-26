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"Как говорят в народе, справдилось" - Лукашенко о своем прогнозе в условиях пандемии

26.06.2020 14:26 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что сбываются его прогнозы относительно развития ситуации в мире на фоне принятых в странах мерах по противодействию пандемии. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как говорят в народе, справдилось" - Лукашенко о своем прогнозе в условиях пандемии

"Я вам говорил: все закроются, а мы в это время должны тихонько производить свою продукцию, чтобы ее потом поставить (на зарубежные рынки. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Президент.

"Как говорят в народе, справдилось" - Лукашенко о своем прогнозе в условиях пандемии

В этом плане он обратил внимание на интересную ситуацию, которая складывается, например, в ОАО "Беларуськалий". "Знаю, у Головатого (генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый. - Прим. БЕЛТА) сегодня проблема по производству, как меня информировали. Сегодня рынок открылся, есть куда поставлять. И, по моей информации, кое-кто уже начинает у тебя "бухтеть": много работы, загрузка, - отметил Александр Лукашенко. - А я сам себе думаю: слава богу, что у калийщиков много работы и в одной стране мира обижаются на то, что много работы".

"Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: "Дайте работу, есть нечего!" А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили. Вот оно все, как говорят в народе, справдилось", - заключил глава государства.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что сбываются его прогнозы относительно развития ситуации в мире на фоне принятых в странах мерах по...
 
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