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Александр Лукашенко - выпускникам: Вы сделали главное - поняли свое предназначение

27.06.2020 22:26 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вы сделали главное - поняли свое предназначение. Это говорит о вашей гражданской зрелости и осознанной готовности стать настоящим гражданином Республики Беларусь. И уже завтра вы начнете воплощать в жизнь свои мечты и реализовывать амбициозные планы. Обязательно амбициозные планы! Думаю, что в большинстве эти мечты и планы именно такие - глобальные и в хорошем смысле дерзкие, такие, которыми должно отличаться каждое новое поколение сильной и независимой страны. Я убежден, у вас все получится. Обязательно получится, если вы будете этого хотеть и будете стремиться к этому". 
 
 
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вы сделали главное - поняли свое предназначение. Это говорит о вашей гражданской зрелости и осознанной...
 
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