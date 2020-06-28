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В Бресте обсуждают этапы подготовки референдума по вопросу завода АКБ под Брестом

28.06.2020 14:42 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На встречу с жителями Горисполком пригласил всех желающих в пятницу, тема - предварительное обсуждение организации и подготовки референдума по вопросу завода АКБ.

В Бресте обсуждают этапы подготовки референдума по вопросу завода АКБ под Брестом

А вчера, в субботу, на прямой линии глава Брестского облисполкома ответил на вопрос, когда может быть проведен местный референдум об аккумуляторном заводе.

В Бресте обсуждают этапы подготовки референдума по вопросу завода АКБ под Брестом

"Естественно, референдум будет. Президент слов на ветер не бросает. Это будет первый в республике такой референдум. Надо к нему серьезно подготовиться, определить места для голосования, будет создана комиссия. Думаю, состоится в конце августа или начале сентября. Об этом будет объявлено", - подчеркнул Анатолий Лис.

В Бресте обсуждают этапы подготовки референдума по вопросу завода АКБ под Брестом

Между тем, активисты, которые уже несколько лет категорически настаивают на закрытии завода, не собираются отменять свои традиционные воскресные встречи на площади Ленина. И сегодня они пришли сюда, как обычно, к 12.00, чтобы сформировать свою позицию, а затем уже идти на встречу к Горисполком, которую назначили на 12.30.

В Бресте обсуждают этапы подготовки референдума по вопросу завода АКБ под Брестом

Из присутствующих - только глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук и его заместители. И, конечно, общественность. Рогачук взял слово и попросил дать ему возможность рассказать о том, что уже наработано.

В Бресте обсуждают этапы подготовки референдума по вопросу завода АКБ под Брестом

Первый вопрос, который возник - подходят ли собранные ранее подписи для того, чтобы инициировать референдум.

В Бресте обсуждают этапы подготовки референдума по вопросу завода АКБ под Брестом

Второй - место проведения, так как хотят принимать участие жители Брестского района, а не только Бреста.

Ещё один острый вопрос, что будет если на референдуме большинство брестчан скажет заводу ДА. Рогачук ответил, что в этом случае предприятие не факт, что будет запущено, но сможет проводить работу в данном направлении.

В Бресте обсуждают этапы подготовки референдума по вопросу завода АКБ под Брестом

Звучат мнения, что референдум вообще не нужен, потому что завод, якобы, имеет массу нарушений. Позиция людей - завод не нужен и не должен быть запущен. Рогачук парирует, что надеется, что инвестор может принять решение, которое сделает бессмысленным проведение референдума (возможно, это намёк на то, что будет заявлено о перепрофилировании производства).

В Бресте обсуждают этапы подготовки референдума по вопросу завода АКБ под Брестом

Поступило ещё одно предложение - провести референдум до выборов. Даже назвали число - 12 июля. Ещё предложение - не разбивать на участки голосования по городу, а провести в одном месте, например в Ледовом. Роман Кисляк говорит, что для подобного есть юридические препятствия. Сроки проведения не могут быть такими быстрыми, это оговорено законом и нарушать их нельзя.

Очередное предложение - провести референдум не только по одному вопросу, а включить другие, которые могут иметь существенное значение.

В Бресте обсуждают этапы подготовки референдума по вопросу завода АКБ под Брестом

Собравшиеся упрекают Рогачука в том, что в ноябре он не настоял на том, чтобы на экскурсии присутствовал Лепесевич. В результате посещение фактически было сорвано. Рогачук отвечает, что не может никак влиять на решения частника на его территории, и это было их решение.

Бурю аплодисментов вызвало предложение Кисляка добиться освобождения Петрухина и Кабанова. После этого слово взял Дмитрий Бекалюк. Основной посыл - нельзя выносить на референдум вопрос о предприятии, которое нарушает закон. Любой ответ, полученный в результате проведения референдума не сделает автоматически завод безопасным. При этом идёт отсылка к тому, что выводы об опасности завода сделал Демьян Лепесевич.

Выступают другие желающие. Вернулись к вопросу формулировки вопроса, по этому нет консенсуса.

Собравшиеся просят обеспечить им возможность спокойно собираться на площади Ленина. Рогачук предлагает площадь перед горисполкомом. Из зала выкрикивают - вы власть в Бресте или нет? Тут надо признать, что глава Брестского горисполкома не может приказать милиции или ОМОН, он может только взаимодействовать с ними. Это называется вертикаль власти, у милиции есть своё начальство по области и в Минске. Рогачук дополняет - будем работать в этом направлении, но обещаний никаких не дал. Но зал будет открыт, приходите, обсуждайте, предложил мэр.

Рогачук говорит, что планирует встретиться с новыми собственниками завода и обсудить ситуацию. Это может произойти уже на этой неделе. Между делом Рогачук вспомнил о том, что когда-то назвал завод АКБ большим геморроем для города. Судя по всему, это мнение до сих пор не изменилось.

Рогачук рассказывает, что мечтает, чтобы новые инвесторы сами решили закрыть опасное производство и вопрос будет таким образом закрыт.

Обсуждения продолжаются уже почти два часа...

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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