В Бресте обсуждают этапы подготовки референдума по вопросу завода АКБ под Брестом

Источник материала: Виртуальный Брест

На встречу с жителями Горисполком пригласил всех желающих в пятницу, тема - предварительное обсуждение организации и подготовки референдума по вопросу завода АКБ.





А вчера, в субботу, на прямой линии глава Брестского облисполкома ответил на вопрос, когда может быть проведен местный референдум об аккумуляторном заводе.





"Естественно, референдум будет. Президент слов на ветер не бросает. Это будет первый в республике такой референдум. Надо к нему серьезно подготовиться, определить места для голосования, будет создана комиссия. Думаю, состоится в конце августа или начале сентября. Об этом будет объявлено", - подчеркнул Анатолий Лис.





Между тем, активисты, которые уже несколько лет категорически настаивают на закрытии завода, не собираются отменять свои традиционные воскресные встречи на площади Ленина. И сегодня они пришли сюда, как обычно, к 12.00, чтобы сформировать свою позицию, а затем уже идти на встречу к Горисполком, которую назначили на 12.30.





Из присутствующих - только глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук и его заместители. И, конечно, общественность. Рогачук взял слово и попросил дать ему возможность рассказать о том, что уже наработано.





Первый вопрос, который возник - подходят ли собранные ранее подписи для того, чтобы инициировать референдум.





Второй - место проведения, так как хотят принимать участие жители Брестского района, а не только Бреста.

Ещё один острый вопрос, что будет если на референдуме большинство брестчан скажет заводу ДА. Рогачук ответил, что в этом случае предприятие не факт, что будет запущено, но сможет проводить работу в данном направлении.





Звучат мнения, что референдум вообще не нужен, потому что завод, якобы, имеет массу нарушений. Позиция людей - завод не нужен и не должен быть запущен. Рогачук парирует, что надеется, что инвестор может принять решение, которое сделает бессмысленным проведение референдума (возможно, это намёк на то, что будет заявлено о перепрофилировании производства).





Поступило ещё одно предложение - провести референдум до выборов. Даже назвали число - 12 июля. Ещё предложение - не разбивать на участки голосования по городу, а провести в одном месте, например в Ледовом. Роман Кисляк говорит, что для подобного есть юридические препятствия. Сроки проведения не могут быть такими быстрыми, это оговорено законом и нарушать их нельзя.

Очередное предложение - провести референдум не только по одному вопросу, а включить другие, которые могут иметь существенное значение.





Собравшиеся упрекают Рогачука в том, что в ноябре он не настоял на том, чтобы на экскурсии присутствовал Лепесевич. В результате посещение фактически было сорвано. Рогачук отвечает, что не может никак влиять на решения частника на его территории, и это было их решение.

Бурю аплодисментов вызвало предложение Кисляка добиться освобождения Петрухина и Кабанова. После этого слово взял Дмитрий Бекалюк. Основной посыл - нельзя выносить на референдум вопрос о предприятии, которое нарушает закон. Любой ответ, полученный в результате проведения референдума не сделает автоматически завод безопасным. При этом идёт отсылка к тому, что выводы об опасности завода сделал Демьян Лепесевич.

Выступают другие желающие. Вернулись к вопросу формулировки вопроса, по этому нет консенсуса.

Собравшиеся просят обеспечить им возможность спокойно собираться на площади Ленина. Рогачук предлагает площадь перед горисполкомом. Из зала выкрикивают - вы власть в Бресте или нет? Тут надо признать, что глава Брестского горисполкома не может приказать милиции или ОМОН, он может только взаимодействовать с ними. Это называется вертикаль власти, у милиции есть своё начальство по области и в Минске. Рогачук дополняет - будем работать в этом направлении, но обещаний никаких не дал. Но зал будет открыт, приходите, обсуждайте, предложил мэр.

Рогачук говорит, что планирует встретиться с новыми собственниками завода и обсудить ситуацию. Это может произойти уже на этой неделе. Между делом Рогачук вспомнил о том, что когда-то назвал завод АКБ большим геморроем для города . Судя по всему, это мнение до сих пор не изменилось.

Рогачук рассказывает, что мечтает, чтобы новые инвесторы сами решили закрыть опасное производство и вопрос будет таким образом закрыт.

Обсуждения продолжаются уже почти два часа...