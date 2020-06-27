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Президент - чиновникам: Будете пить эту воду сами!
27.06.2020 22:40 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Прилетел, а уже к обеду слышу: с водой что-то в Минске не так. Думаю, точно, как детей, нельзя на минуту оставить. Спички прятать уже надо от них, чтоб не сожгли страну. Думаю, наблюдаю. Уже пресс-секретарь передала в СМИ, что Президент держит под контролем. Знаю, что зашевелился Турчин, Сивак. А что сделали? Они водоводы меняли, там диаметр - метр, три эти трубы. И они уже прохудились. Заменили последние сто метров, а в старых трубах, не в старых, а тех, которые раньше заменили, оставалась эта вода. Нет, чтобы очистить или выбросить ее из водоводов, они как были с глузду (но это предварительно, сейчас мы разбираемся), так они и закачали это туда. Увидели, что вода пошла не очень хорошая, застоявшаяся, они начали ее очищать реагентами и передозировали. И она начала вонять, эта вода. И в квартиры попала. Вот на этом этапе мне доложили. Я говорю: будете пить сейчас сами, все чиновники минские, будете эту воду пить и варить себе пищу. "Александр Григорьевич, к утру все расчистим!". Действительно, утром перед отлетом к вам набираю Сивака: "Александр Григорьевич, один детский сад, одна больница остались, замываем, зачищаем". Санстанция, говорю, анализ взяла? Взяла. Водоканал? У них своя лаборатория, санстанция? Взяли, доложили утром: ликвидировали. Я к чему это говорю? Диктатура - это плохо. А когда за ночь решили проблему тяжелейшую, диктатура - хорошо. Причем тут диктатура, должна быть ответственность! Если ты где-то, всякое бывает, дай бог, чтобы только такие были проблемы, но могло же быть и хуже. Как эта пандемия и прочее. И когда надо собраться всем в кучу, навалиться и решить эту проблему, особенно у нас. У нас же нет нефти, нефтедонора у нас же нет, деньгами не зальешь это, и вот тут дисциплина исполнительская, порядок, ответственность – это главное".
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Прилетел, а уже к обеду слышу: с водой что-то в Минске не так. Думаю, точно, как детей, нельзя на минуту оставить....
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