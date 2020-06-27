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Александр Лукашенко: Главное - сберечь свою страну

27.06.2020 22:40 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного - сберечь свою страну. Это не абстрактное понятие, это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут, или, еще хуже, укажут с Востока или с Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы. Кстати, сегодняшняя наша встреча - это добрая традиция, которая повторяется из года в год. И еще, то, о чем я говорю ежегодно, встречаясь с вашими коллегами: делайте все в свое время. Если вы сегодня чего-то не сделали, завтра вы это сделать, возможно, не сможете. И на злобу дня: я вас очень прошу, покажите всему миру и некоторым нашим, кто не видит, или кто ослеп, что у нас есть настоящая молодежь - красивая, умная, понимающая то, что происходит в жизни, и обязательно устремленная в будущее". 
 
 
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного - сберечь свою страну. Это не абстрактное понятие,...
 
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