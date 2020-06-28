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Разговор с элитой Вооруженных Сил, встреча с оппозицией. Президент в Бресте

29.06.2020 06:30 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Важнейшая дата уходящей недели. Три четверти века общая победа роднит такие разные народы и сегодня уже суверенные страны. Это память об общем подвиге. То самое – объединяющее - начало, которое не дает еще больше набрать мощь центробежным силам на постсоветском пространстве. Ну а усилия Беларуси и России по сохранению памяти зачастую называют основой славянского единства. 

Война оставила отпечаток в нашем сознании на десятилетия. Первый удар тогда приняла на себя Брестская крепость и держалась до последнего бойца. Каждый год 22 июня в 4 утра у стен цитадели проходят памятные мероприятия - дань уважения и благодарности тем, кто сражался до последнего. Так было и в этом году. Этот путь на рассвете прошли вместе с Президентом. В городе над Бугом не раз совершались подвиги, не раз решалась судьба всей Европы. Оборона цитадели стала символом стойкости и самопожертвования.

В первых рядах те, кто своими глазами видел кровопролитные сороковые, и те, кто после своими руками из руин восстанавливал нашу страну. На площади Церемониалов собрались люди, готовые сберечь то, что ценой своих жизней подарило нам героическое поколение. Сегодня в Беларуси, не забывая горькие уроки прошлого, отчетливо понимают, насколько хрупок мир. И делают все, чтобы его сохранить.

Ну а с теми, кто сегодня на страже безопасности, Александр Лукашенко также встретился в Бресте в 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Это был откровенный разговор с элитой Вооруженных Сил. О национальной безопасности, перевооружении армии и событиях на планете. Красной нитью важная мысль: давайте сделаем все, чтобы сохранить суверенитет и мир на нашей земле. Со своей стороны государство приложит максимум усилий, чтобы оснастить людей в погонах всем необходимым и повысить престиж военной службы. Шаг за шагом в последние два десятилетия выстраивали надежный щит безопасности, который сегодня работает.

Что касается работы всего региона, поводом обсудить, чем живет область сегодня, стала встреча Президента с активом Брестчины. Ну и главный вопрос, конечно - что будет движущей силой на перспективу? Немало сделано к тысячелетию областного центра, и к этой юбилейной дате он заметно обновился. А если в целом о регионе, то здесь чувствуется - за два десятка лет смогли улучшить многие показатели.

Благо, без залпов орудий, но страну приходится отстаивать и сегодня – накаты идут по разным фронтам. Эта встреча была и для того, чтобы пройтись по проблемным вопросам региона. Чтобы понимать, где стоит приложить максимум усилий. Ведь от эффективности работы в АПК, промышленности, социальной сфере зависит и уровень жизни людей. Хватает еще болевых точек - от работы реального сектора и вопросов экспорта до трудовой миграции, дефицита знаковых для региона инвестпроектов. Как говорится, информация к размышлениям, за которыми должны следовать решения.

И еще один важный момент из Бреста. Александр Лукашенко встретился там с представителями оппозиции региона. После насыщенного дня, уже вечером, Президент пообщался с теми, кто имеет альтернативную точку зрения, в том числе и с противниками аккумуляторного завода. Встреча получилась конструктивной и очень разносторонней. Как оказалось - было важно услышать друг друга. И нам показалось, этот разговор уж точно растопил лед непонимания.

 
Теги: Брест
 
 
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Важнейшая дата уходящей недели. Три четверти века общая победа роднит такие разные народы и сегодня уже суверенные страны. Это память об общем подвиге. То самое –...
 
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