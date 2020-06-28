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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве на неделе состоялся Парад Победы К теме общей Великой Победы. Подвиг наших героев вспоминали на этой неделе и в Москве. Там, наконец, состоялся Парад Победы. Пандемия внесла коррективы, поэтому...

К теме общей Великой Победы. Подвиг наших героев вспоминали на этой неделе и в Москве. Там, наконец, состоялся Парад Победы. Пандемия внесла коррективы, поэтому празднования 9 Мая в России в итоге было решено перенести на 24 июня. К тому же дата тоже историческая. Именно в этот день 75 лет назад в столице России состоялся первый Парад Победы. По Красной площади маршировали те, кто разгромил фашистов.. Быть в этот святой день рядом - просто долг. Верность традиции и подвигу поколения победителей.Вклад в Великую Победу внесли разные республики - избавление от коричневой чумы стоило жизней 30 миллионам человек, и священной эта дата стала для разных стран. На этот раз на Красной площади чеканили шаг 14 тысяч военнослужащих. Зрители увидели почти 4 сотни единиц сухопутной и авиационной техники. Помимо российских военных в Параде приняли участие представители 13 государств. В том числе по брусчатке промаршировала рота почетного караула нашей страны.Снова Александр Лукашенко и Владимир Путин увидятся буквально на днях. Российский лидер. Свой вклад в строительство памятника внесла и Беларусь. И как сказал сам Глава белорусского государства, сейчас идет ревизия президентских графиков, чтобы найти момент и там же обсудить с Президентом России некоторые вопросы дальнейшего сотрудничества.