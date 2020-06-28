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А. Лукашенко: Если мы сделаем хоть один неосторожный шаг, мы рухнем
29.06.2020 14:00 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЗакрытая часть супероткровенного диалога Президента с активом Минской области в Солигорске. Эксклюзив Агентства теленовостей.
Континент пришел в движение, а тут Беларусь с суверенным мнениемА что в нашей Европе и с нашей Россией - сплошные рубцы на теле региона. Туманный Альбион отчаливает от Брюссельского причала. Рубец военного конфликта - на Украине. Исторический шрам - по странам Балтии, Польше и Чехии. Новая Европа против Старой. России пытаются отрубить ее нефтегазовое преимущество, и новый пакт с Германией и Турцией в виде Северного и Южного потоков.
Весь континент пришел в движение, а тут Беларусь с ее хладнокровием и суверенным мнением. Да еще свои ВПК, армия, позиция по ракетам средней и меньшей дальности. Кому, скажите, такое приятно, особенно в смутное время? Это политическая логика. А экономическая? Два НПЗ подходят к финишу модернизации. Свое машиностроение и индустриальный задел вплоть до высоких космических технологий. Со дня на день заработает атомная станция. Тот же Беларуськалий - это каждая пятая тонна калийных удобрений на планете - как аргумент в эпоху дефицита продовольствия. Да за такой куш, можно не то, что в выборы вмешаться - "людоедов политических" сюда прислать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Европейский союз ближе к нам. Помните Брексит - выход Великобритании из Европейского союза. Процесс завершается, Трамп поддержал Джонсона, и они окончательно вышли из Европейского союза. Считаю, что зря. Конечно, нам Европейский союз напакостил много: они вводили против нас санкции, выстроили забор на восточной границе в Польше, не хотели с нами разговаривать. Не потому, что мы проводили не ту политику. Нет. Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались.
Времена прошли, они поняли свою ошибку, появился повод (в том числе война в Украине и "нормандский формат" в Минске) для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы должны с ними ссориться? Мы стали налаживать, потихонечку выстраивать с ними отношения, говоря по-народному, не ложась под них. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, и они это приняли.
Наконец-то нас заметили американцы. Оказывается, Беларусь для них тоже важна. И вот приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Беларусь очень возбудил нашего восточного соседа. Но мы суверенное, независимое государство и вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил прежде всего из этого, понимая, что зажат вместе с вами между молотом и наковальней: с одной стороны Россия, с другой - Евросоюз, и котел, который нас постоянно подогревает с юга - воюющая Украина.
Что касается Европейского союза, там очень сейчас обострились отношения между Германией и Францией, старыми и матерыми странами, с одной стороны, и странами Вышеградской группы (Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией) - с другой. Новые государства Европейского союза потребовали уважения к себе.
Потерять Беларусь - это сильнейший удар по внутренней политике РоссииА что на востоке? Россия оказалась втянутой во все войны и конфликты. Кроме этого, появились очень серьезные внутренние проблемы. Они связаны с серьезным падением цен на углеводороды, к тому же, как и у нас, появилась у них политическая пандемия - обнуление, новая конституция. Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь. Я часто Путину об этом говорю: "Я понимаю, что ты не можешь Беларусь потерять, я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь". Почему? Потому что начался процесс выдавливания России из очень маржинальных рынков: а) Евросоюза, б) Украины. Это очень высокодоходные рынки. Их начали выдавливать, так что, они будут против нас воевать? Мы у России вторые покупатели газа после немцев, мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего политически. Потерять Беларусь - это сильнейший удар по внутренней политике России.
Если мы сделаем хоть один неосторожный шаг. Мы рухнем под обломками противоречий, конфликтов и империйПодходим к главному вопросу. Я со всего мира подводил вас в эту точку, на которой мы живем. Я так долго об этом говорил, чтобы вы поняли, что происходит вокруг нас и что будет с нами, если мы сделаем хоть один неосторожный шаг. Мы рухнем под обломками этих противоречий, конфликтов и империй. Вот такая ситуация вокруг, и здесь грянула эпидемия, а потом пандемия".
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Закрытая часть супероткровенного диалога Президента с активом Минской области в Солигорске. Эксклюзив Агентства теленовостей. Континент пришел в движение, а...
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