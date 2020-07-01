Россия предлагала Беларуси передать на наднациональный уровень 95% полномочий

В 2019 году Россия предложила Беларуси передать на наднациональный уровень 95% полномочий, рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко.

«13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, Президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется», - сказал посол.

Он добавил, что «там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее». «Но так не может быть», - считает белорусский посол.

Семашко подчеркнул, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету», сообщает БелТА.

В качестве примера дипломат привел ЕС, где, по его подсчетам, на наднациональный уровень отдали только 18% функций.

Дипломат настаивает и о равенстве двух стран, если идет вопрос о единой валюте. «Если принимается какое-то решение по эмиссии, девальвации, то оно должно приниматься консенсусом», - убежден он.

Кроме того, по его мнению, налоговое, таможенное законодательства, то они из-за различий в экономике не могут быть одинаковыми.