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Стало известно, в чем обвиняют обоих Бабарико
02.07.2020 18:50 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Статьями обвинения экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико стали: неуплата налогов, отмывание денег и дача взятки. Все три статьи прописаны в Уголовном кодексе Беларуси.
2 июля Минский городской суд рассматривает апелляцию, поданную адвокатами Бабарико, на законность примененных мер – задержания.
Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию, был вывешен в Минском городском суде.
Согласно документу, Виктор Бабарико обвиняется по трем статьям: ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 243 и ч. 2 ст. 431. Это «Отмывание денег, полученных преступным путем, совершенное повторно, или должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере», «Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере» и «Дача взятки повторно или в особо крупном размере».
Сын Бабарико Эдуард обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Максимальное наказание, предусмотренное по этим статьям, - лишение свободы сроком до 7 лет.
Напомним, 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына
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Статьями обвинения экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико стали: неуплата налогов, отмывание денег и дача взятки. Все три статьи прописаны в Уголовном кодексе...
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