5 июля можно ещё раз обсудить организацию и подготовку районного референдума по вопросу завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте пройдет предварительное обсуждение организации и подготовки районного референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей





Уважаемые жители города Бреста и Брестского района!

Приглашаем вас 5 июля 2020 года на предварительное обсуждение организации и подготовки районного референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей.





Встреча пройдет в конференц-зале по адресу: г.Брест, ул. Энгельса, 3. Начало в 12.30.