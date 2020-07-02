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5 июля можно ещё раз обсудить организацию и подготовку районного референдума по вопросу завода АКБ
02.07.2020 18:42 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте пройдет предварительное обсуждение организации и подготовки районного референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей
Уважаемые жители города Бреста и Брестского района!
Приглашаем вас 5 июля 2020 года на предварительное обсуждение организации и подготовки районного референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей.
Встреча пройдет в конференц-зале по адресу: г.Брест, ул. Энгельса, 3. Начало в 12.30.
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В Бресте пройдет предварительное обсуждение организации и подготовки районного референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей Уважаемые жители города...
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