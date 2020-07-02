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5 июля можно ещё раз обсудить организацию и подготовку районного референдума по вопросу завода АКБ

02.07.2020 18:42 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте пройдет предварительное обсуждение организации и подготовки районного референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей

5 июля можно ещё раз обсудить организацию и подготовку районного референдума по вопросу завода АКБ

Уважаемые жители города Бреста и Брестского района!

Приглашаем вас 5 июля 2020 года на предварительное обсуждение организации и подготовки районного референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей.

5 июля можно ещё раз обсудить организацию и подготовку районного референдума по вопросу завода АКБ

Встреча пройдет в конференц-зале по адресу: г.Брест, ул. Энгельса, 3. Начало в 12.30.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте пройдет предварительное обсуждение организации и подготовки районного референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей Уважаемые жители города...
 
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