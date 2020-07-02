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Мировые лидеры направляют Беларуси поздравления

02.07.2020 22:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Поздравления с Днем Независимости в адрес Президента Беларуси и белорусского народа начинают поступать уже сегодня со всех уголков планеты:  от Токио, Пекина и Пхеньяна до Каракаса и Вашингтона,  от Абу-Даби и Найроби  до Стокгольма и Вены. Из стран СНГ, ЕАЭС, единой Европы, Шанхайской организации сотрудничества. Со всеми Беларусь связывают дружеские и партнерские отношения. Президенты, главы правительств, монархи желают Беларуси успеха и процветания и благодарят нашу страну и ее лидера за собственную миролюбивую политику и вклад в укрепление всеобщей безопасности.
Одним из первых Беларусь поздравил Президент России. Владимир Путин отметил: отношения между странами развиваются в духе дружбы и союзничества.
Американский лидер Дональд Трамп в своем поздравлении подчеркнул: США остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил чрезвычайно большое значение в участии нашей страны в работе Организации Объединенных Наций по всей международной повестке.
Наилучшие пожелания процветания и благополучия народу Беларуси передали также главы Китая, Индии, Германии, Австрии, Италии, Швеции, Венгрии, Болгарии, Сингапура, Японии, Турции, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Венесуэлы, Пакистана и многие другие. Поздравления продолжают поступать.
 
 
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Поздравления с Днем Независимости в адрес Президента Беларуси и белорусского народа начинают поступать уже сегодня со всех уголков планеты:  от Токио, Пекина и...
 
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